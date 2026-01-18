Grupos de viaje: del chat a la ruta con desconocidos

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
A través de WhatsApp, los integrantes “publican” su destino para sumar personas y, así, minimizar el valor de sus traslados
En un contexto donde los traslados se calculan con lupa, el costo de cada kilómetro pesa y los viajes se piensan dos veces, cada vez más personas eligen compartir auto con desconocidos para llegar a destino sin vaciar el bolsillo. La escena se repite: un mensaje en WhatsApp, un mismo origen y destino, algunos lugares disponibles y un aporte acordado. Así, del chat a la ruta, se arma un viaje que permite no solo dividir gastos, sino también compartir mates y charlas con extraños.
Los “grupos de viajes” se consolidaron en la plataforma de mensajería más utilizada del mundo como una alternativa frente a los altos valores de pasajes en micros de larga distancia. “Son personas que buscan una opción más económica y, al mismo tiempo, gente que pone a disposición su vehículo para minimizar los costos”, explicó Nicolás Mainero, creador, administrador e integrante de varios de estos espacios virtuales que conectan a conductores con pasajeros.
La dinámica es simple y directa. A través de grupos de WhatsApp - con nombres como “Viaje comp. LP – MDP” o “Viaje comp. LP – Costa Atlántica – Ruta 11 no Mar del Plata” - los conductores publican sus viajes y quienes necesitan trasladarse se contactan de manera privada para coordinar los detalles. “El grupo lo que hace es unir a estos dos tipos de personas: quienes ofrecen viajes y quienes los buscan”, resumió Mainero.
La experiencia comenzó en 2019, casi de manera espontánea. “El primer grupo lo formé a partir de un viaje compartido que se originó con gente de grupos de Facebook como Grativiajes y Carpolear. Se fue llenando hasta superar los mil integrantes y ahí tuvimos que crear un segundo y después un tercero”, contó. Hoy, la comunidad reúne cuatro grupos activos: tres con destino a Mar del Plata y uno orientado a la Costa Atlántica, con más de 1.600 personas que entran y salen según la temporada.
La mayoría de los usuarios son platenses y marplatenses, muchos estudiantes, trabajadores que viajan con frecuencia y personas que se mueven por motivos laborales. “En temporada explotan los mensajes. Para las fiestas o el verano entra mucha gente y después queda el núcleo que viaja todo el año”, detalló Nicolás.
Para que el sistema funcione, los grupos cuentan con reglas claras de convivencia y seguridad. “Los administradores somos viajantes asiduos que ayudamos a mantener el orden. El espíritu es dividir gastos, no lucrar”, aclaró. Por eso, se establecen valores mínimos y máximos, se exige publicar el precio del aporte y se eliminan perfiles sospechosos, publicidades o intentos de cobros indebidos. Además, se recomienda pedir datos del vehículo, coordinar puntos de encuentro públicos y compartir la ubicación en tiempo real durante el trayecto.
Aunque existen aplicaciones con fines similares, Nicolás considera que WhatsApp ofrece una ventaja clave: “Es más dinámico y permite una experiencia más personal. Quizás las apps no son tan específicas como estos grupos, que están pensados para trayectos concretos y habituales”.
Así, estos viajes compartidos van dejando de ser una excepción para convertirse en una costumbre. Una manera de moverse, de ahorrar y también de transformar un trayecto largo en algo más llevadero, compartiendo el camino con alguien que, hasta hace unas horas, era apenas un nombre en un chat.
