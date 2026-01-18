Dos “mecheras” presas por robar en el Centro

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El robo bajo la modalidad “mechera” volvió a golpear a un comercio del centro de La Plata y reavivó el reclamo de comerciantes por una problemática que se repite desde hace años. Pese a la presencia de cámaras de seguridad y a que muchas de estas maniobras quedan registradas en video, los hechos continúan ocurriendo con frecuencia en la zona comercial más transitada de la ciudad.
El último episodio tuvo lugar en un local de indumentaria de 54 entre 9 y 10, donde un grupo de mujeres actuó de manera coordinada para sustraer prendas de vestir sin pagar. Según la denuncia, las sospechosas ingresaron al negocio y desplegaron una estrategia habitual: mientras algunas recorrían el interior y ocultaban ropa entre sus prendas, otra cumplía el rol de distracción en el ingreso, incluso utilizando a una bebé para desviar la atención del personal.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, que permitieron constatar el accionar rápido y organizado del grupo. Al finalizar el robo, el empleado del local advirtió el faltante de mercadería, además de perchas vacías y prendas tiradas en el piso, signos claros del ilícito.
Tras la denuncia radicada en la Comisaría Primera, personal policial logró identificar y aprehender a tres de las involucradas, dos mayores de edad y una menor, todas con domicilio en La Plata. Las mujeres fueron trasladadas a la seccional, donde se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de hurto. Interviene la UFI 7 y la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil, que dispusieron las medidas de rigor y la posterior libertad de las imputadas.
El caso volvió a encender el malestar entre comerciantes del centro, quienes advierten que, pese a los registros fílmicos y a las denuncias reiteradas, la modalidad mechera sigue vigente. “No les importa quedar escrachadas”, dicen.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
LE PUEDE INTERESAR
Se cumplen seis años del asesinato de Báez Sosa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí