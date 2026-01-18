Dos “mecheras” presas por robar en el Centro

El robo bajo la modalidad “mechera” volvió a golpear a un comercio del centro de La Plata y reavivó el reclamo de comerciantes por una problemática que se repite desde hace años. Pese a la presencia de cámaras de seguridad y a que muchas de estas maniobras quedan registradas en video, los hechos continúan ocurriendo con frecuencia en la zona comercial más transitada de la ciudad.

El último episodio tuvo lugar en un local de indumentaria de 54 entre 9 y 10, donde un grupo de mujeres actuó de manera coordinada para sustraer prendas de vestir sin pagar. Según la denuncia, las sospechosas ingresaron al negocio y desplegaron una estrategia habitual: mientras algunas recorrían el interior y ocultaban ropa entre sus prendas, otra cumplía el rol de distracción en el ingreso, incluso utilizando a una bebé para desviar la atención del personal.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, que permitieron constatar el accionar rápido y organizado del grupo. Al finalizar el robo, el empleado del local advirtió el faltante de mercadería, además de perchas vacías y prendas tiradas en el piso, signos claros del ilícito.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría Primera, personal policial logró identificar y aprehender a tres de las involucradas, dos mayores de edad y una menor, todas con domicilio en La Plata. Las mujeres fueron trasladadas a la seccional, donde se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de hurto. Interviene la UFI 7 y la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil, que dispusieron las medidas de rigor y la posterior libertad de las imputadas.

El caso volvió a encender el malestar entre comerciantes del centro, quienes advierten que, pese a los registros fílmicos y a las denuncias reiteradas, la modalidad mechera sigue vigente. “No les importa quedar escrachadas”, dicen.