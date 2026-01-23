Un acuerdo por Groenlandia impulsa al alza a Wall Street

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
La Bolsa de New York terminó al alza ayer en medio del anuncio de un protocolo de acuerdo entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN con respecto a Groenlandia, que permitió retirar las amenazas arancelarias de Washington a países europeos.
El Dow Jones ganó 0,63%, el Nasdaq un 0,91% y el S&P 500 un 0,55%. En dos días, los tres principales índices de la plaza estadounidense se recuperaron de las pérdidas relacionadas con las tensiones en ese territorio danés. Las discusiones del miércoles en Davos entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, permitieron un “marco de acuerdo”, según el presidente estadounidense. “Este vago acuerdo condujo” al republicano “a renunciar a sus amenazas de aumentar los derechos aduaneros sobre algunos países europeos que protestaron contra las ambiciones de Washington” sobre Groenlandia, destacó Jose Torres, de Interactive Brokers. Dinamarca dijo ayer que considera la oportunidad de una “negociación real” con Estados Unidos sobre el tema. Al igual que en el conflicto en Ucrania o con las tensiones renovadas sobre Irán “este tipo de riesgos geopolíticos por lo general implican una cierta volatilidad a corto plazo”, indicó Tom O’Shea, de Innovator Capital Management.
“Pero a largo plazo, si no afecta los beneficios de las empresas, los inversionistas no consideran realmente esto como un hecho susceptible de influenciar el mercado”, agregó el analista. Según O’Shea, “el mercado se beneficia de nuevo de varios factores favorables”, en especial de los datos económicos más recientes.
El dato publicado ayer sobre la inflación a 12 meses en Estados Unidos en noviembre indicó que se mantuvo prácticamente estable en 2,8%, aunque sigue lejos del objetivo fijado por la Fed (Reserva Federal), de 2% anual. El crecimiento del producto bruto interno (PBI) fue revisado ligeramente al alza en el tercer trimestre de 2025, a 4,4% anual, contra 4,3% de la estimación previa.
