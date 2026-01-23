Venezuela cede y apura la apertura petrolera exigida por Washington

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
VIDEO. El mal estado del Camino Negro preocupa a los vecinos del lugar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Venezuela dio un paso decisivo hacia una profunda apertura de su sector petrolero, en línea con las exigencias planteadas por Estados Unidos, en un giro histórico de su modelo estatista. El Parlamento venezolano aprobó ayer en primera votación una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitiría la participación plena de empresas privadas en la exploración y explotación de crudo, abandonando la exclusividad del Estado y el esquema de empresas mixtas.
La iniciativa se produce en medio de un proceso de diálogo con Washington, luego del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero. Desde entonces, el país es gobernado de forma interina por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, quien ha impulsado una serie de medidas para normalizar las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019, y reactivar una economía asfixiada por sanciones y falta de divisas.
El proyecto de ley, que deberá afrontar una segunda discusión antes de su aprobación definitiva, busca facilitar los negocios con compañías estadounidenses y atraer inversiones capaces de incrementar el flujo de dólares.
Según el texto, empresas privadas domiciliadas en Venezuela podrán operar de manera independiente en el sector petrolero, una señal clara de apertura al capital extranjero. Rodríguez informó que el país ya recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de crudo canalizada por Estados Unidos.
En paralelo, Washington avanza en la reanudación gradual de sus vínculos diplomáticos con Caracas. Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión en Venezuela y evalúa reabrir su embajada cerrada hace seis años. Altos funcionarios estadounidenses ya viajaron a Caracas para analizar las condiciones de ese regreso. El acercamiento también incluye gestos políticos: desde principios de enero, más de 140 presos políticos fueron excarcelados, aunque organismos de derechos humanos advierten que centenares siguen detenidos.
Mientras tanto, Trump aseguró que su gobierno controlará la comercialización del petróleo venezolano y elogió la conducción de Rodríguez, quien, pese a seguir bajo sanciones estadounidenses, parece haber tomado firmemente las riendas del poder en un país que se encamina a redefinir su futuro energético y político.
LE PUEDE INTERESAR
Excarcelan al yerno de Edmundo González
LE PUEDE INTERESAR
Un acuerdo por Groenlandia impulsa al alza a Wall Street
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí