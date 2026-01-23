Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |GIRO HISTÓRICO DE SU MODELO ESTATISTA

Venezuela cede y apura la apertura petrolera exigida por Washington

23 de Enero de 2026 | 00:57
Edición impresa

Venezuela dio un paso decisivo hacia una profunda apertura de su sector petrolero, en línea con las exigencias planteadas por Estados Unidos, en un giro histórico de su modelo estatista. El Parlamento venezolano aprobó ayer en primera votación una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitiría la participación plena de empresas privadas en la exploración y explotación de crudo, abandonando la exclusividad del Estado y el esquema de empresas mixtas.

La iniciativa se produce en medio de un proceso de diálogo con Washington, luego del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero. Desde entonces, el país es gobernado de forma interina por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, quien ha impulsado una serie de medidas para normalizar las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019, y reactivar una economía asfixiada por sanciones y falta de divisas.

El proyecto de ley, que deberá afrontar una segunda discusión antes de su aprobación definitiva, busca facilitar los negocios con compañías estadounidenses y atraer inversiones capaces de incrementar el flujo de dólares.

Según el texto, empresas privadas domiciliadas en Venezuela podrán operar de manera independiente en el sector petrolero, una señal clara de apertura al capital extranjero. Rodríguez informó que el país ya recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de crudo canalizada por Estados Unidos.

NUEVA JEFA DE MISIÓN

En paralelo, Washington avanza en la reanudación gradual de sus vínculos diplomáticos con Caracas. Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión en Venezuela y evalúa reabrir su embajada cerrada hace seis años. Altos funcionarios estadounidenses ya viajaron a Caracas para analizar las condiciones de ese regreso. El acercamiento también incluye gestos políticos: desde principios de enero, más de 140 presos políticos fueron excarcelados, aunque organismos de derechos humanos advierten que centenares siguen detenidos.

Mientras tanto, Trump aseguró que su gobierno controlará la comercialización del petróleo venezolano y elogió la conducción de Rodríguez, quien, pese a seguir bajo sanciones estadounidenses, parece haber tomado firmemente las riendas del poder en un país que se encamina a redefinir su futuro energético y político.

