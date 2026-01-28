Nacho jugará su quinto partido frente a River

Seguramente, volverá a escuchar el “Olé, olé olé, Nachoo, Nachoooo” de sus mejores tardes en el Monumental. Menos de dos meses después de su último partido con la banda roja, Ignacio Fernández volverá a pisar River Plate y recibirá el cariño de los hinchas, ya sin la opacidad de la mala campaña del año pasado de la que ningún protagonista millonario alcanzó a escapar.

La primera vez que Nacho enfrentó a River fue en la primera fecha del Inicial 2013, el 4 de agosto, cuando Gimnasia -que volvía a Primera tras el ascenso- se impuso 1-0 gracias a un penal convertido por Lucas Licht. Ignacio Fernández fue titular y salió reemplazado por Gastón Díaz a los 19 minutos del complemento.

El 10 de agosto de 2014, por el Torneo de Transición, fue titular en el empate 1 a 1 en el estadio Ciudad de La Plata con goles de Teófilo Gutiérrez para la visita y Pablo Vegetti para el Lobo. Nacho completó los 90 minutos.

Ignacio Fernández también jugó todo el partido en la derrota 3-2 en el Bosque el 29 de marzo de 2015. Fernando Cavenaghi, Augusto Solari y Rodrigo Mora (sobre la hora) convirtieron para el millonario, mientras que Maximiliano Coronel y Nacho Fernández convirtieron los tantos albiazules. Ese tiro libre de Nacho fue el primer gol que le convirtió a su futuro club.

Luego del interés de Lanús en 2015, Pedro Troglio lo convenció de jugar un torneo más con el Lobo y a principios de 2016 pasó a River Plate, donde se convertiría en símbolo de una era además de ser uno de los “Héroes de Madrid” luego de la consagración en la Copa Libertadores 2018 frente a Boca.

La única vez que pisó el Monumental contra River sin la camiseta de Gimnasia fue en el partido de ida de cuartos de la Libertadores 2021 con Atlético Mineiro. El zurdo fue figura, hizo el único gol, lo expulsaron sobre el final pero todo pasó bastante desapercibido. Eran tiempos pandémicos y el encuentro se disputó sin público.