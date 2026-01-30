Alerta por delincuentes vestidos de trabajadores

Una situación sospechosa detectada en Ensenada volvió a encender las alarmas por una modalidad delictiva que se viene aceitando en la región y que preocupa a vecinos y autoridades: grupos de personas que se presentan como trabajadores puerta a puerta para relevar viviendas y, en algunos casos, cometer robos o marcar objetivos para futuros golpes.

El episodio ocurrió en las últimas horas en la zona de Ingrasia, entre Pasaje Bernardo de Irigoyen y Bossinga, donde personal del Comando de Patrullas advirtió la presencia de cinco hombres que se desplazaban con herramientas y carretillas, y que luego abordaron un automóvil. Ante la situación, los efectivos procedieron a identificarlos y consultarles sobre la actividad que decían realizar.

Según informaron fuentes, los individuos manifestaron que se encontraban realizando trabajos de refacción y poda puerta a puerta, pero no pudieron acreditar ningún tipo de habilitación municipal ni documentación que respalde el servicio que ofrecían. Además, al ser requeridos los papeles del auto, se constató que no contaba con la documentación obligatoria ni seguro vigente, por lo que fue secuestrado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Si bien al chequear los datos no surgieron impedimentos legales, el magistrado interviniente dispuso que los hombres fueran identificados en el marco de actuaciones por “averiguación de ilícito” y trasladados a la comisaría para las actuaciones correspondientes.

Cómo operan

Fuentes de seguridad advierten que esta metodología se repite cada vez con mayor frecuencia: personas que se hacen pasar por jardineros, obreros, vendedores ambulantes o trabajadores municipales recorren barrios residenciales para observar rutinas, detectar casas vacías o identificar posibles víctimas. En algunos casos, el paso previo es el ofrecimiento de servicios puerta a puerta, lo que les permite obtener información directa sobre los habitantes y los horarios.

En otras ocasiones, la presencia de herramientas y carretillas funciona como una coartada para justificar la circulación en zonas residenciales, mientras se realizan tareas de “marcación” de viviendas. Luego, los datos son utilizados para cometer escruches o para alertar a bandas dedicadas a robar.