Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El operativo se realizó cerca del Parque Castelli

Denuncia sobre maltrato y rescate de 13 mascotas en una casa de La Plata

30 de Enero de 2026 | 02:06
Edición impresa

Al menos 13 mascotas, en su gran mayoría perros de diversas razas y algunos gatos, fueron rescatados de una vivienda próxima al Parque Castelli de nuestra ciudad.

Fuentes ligadas a la investigación policial sobre el caso, informaron que en ese domicilio, de 69 entre 24 y 25, funcionaba un criadero ilegal y que se radicó una denuncia sobre actos de crueldad contra los animales allí alojados.

De allí que, con el aval judicial correspondiente, se llevó a cabo una orden de registro y secuestro de las mascotas.

Se indicó que del procedimiento participaron agentes de la Policía Ecológica, médicos veterinarios, un conocido proteccionista de animales y la UFI Nº 17 de La Plata, que interviene en la causa.

INSPECCIÓN Y ESPANTO

En base a lo que voceros de la pesquisa dejaron trascender al respecto, una vez que quienes llevaron adelante la inspección en ese domicilio, constataron la veracidad de lo que el denunciante, el rescatista Ezequiel “Kelo”, había advertido.

El proteccionista, que participó del operativo, reveló a EL DIA que “un perro de raza chow chow estaba en mal estado, al igual que dos gatitos que estaban en el lugar”.

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por delincuentes vestidos de trabajadores

LE PUEDE INTERESAR

A punta de cuchillo, asaltaron a un delivery en Parque Castelli

Paralelamente, expuso que “a un perro lo encontramos con gusanos y graves lastimaduras”.

“La semana pasada grabé el estado de los perros bajo la lluvia y encontré a uno en la basura, en una bolsa de supermercado negra a otro perro muerto en la vereda. Me los llevé y los enterré”, reflejó después.

Y explicó que denunció la situación a partir de la difusión de un video que mostraba el mal estado de los animales, alojados en el patio de esa propiedad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El rescatista “Kelo”

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Emergencia ígnea en el sur, tras los reclamos

Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump
Últimas noticias de Policiales

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Espectáculos
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Christian Petersen rompió el silencio y dijo que no hubo anfetaminas
Secuelitis aguda: anuncian una segunda parte para “Dirty Dancing”
La Ciudad
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Deportes
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla