Denuncia sobre maltrato y rescate de 13 mascotas en una casa de La Plata

Al menos 13 mascotas, en su gran mayoría perros de diversas razas y algunos gatos, fueron rescatados de una vivienda próxima al Parque Castelli de nuestra ciudad.
Fuentes ligadas a la investigación policial sobre el caso, informaron que en ese domicilio, de 69 entre 24 y 25, funcionaba un criadero ilegal y que se radicó una denuncia sobre actos de crueldad contra los animales allí alojados.
De allí que, con el aval judicial correspondiente, se llevó a cabo una orden de registro y secuestro de las mascotas.
Se indicó que del procedimiento participaron agentes de la Policía Ecológica, médicos veterinarios, un conocido proteccionista de animales y la UFI Nº 17 de La Plata, que interviene en la causa.
En base a lo que voceros de la pesquisa dejaron trascender al respecto, una vez que quienes llevaron adelante la inspección en ese domicilio, constataron la veracidad de lo que el denunciante, el rescatista Ezequiel “Kelo”, había advertido.
El proteccionista, que participó del operativo, reveló a EL DIA que “un perro de raza chow chow estaba en mal estado, al igual que dos gatitos que estaban en el lugar”.
Paralelamente, expuso que “a un perro lo encontramos con gusanos y graves lastimaduras”.
“La semana pasada grabé el estado de los perros bajo la lluvia y encontré a uno en la basura, en una bolsa de supermercado negra a otro perro muerto en la vereda. Me los llevé y los enterré”, reflejó después.
Y explicó que denunció la situación a partir de la difusión de un video que mostraba el mal estado de los animales, alojados en el patio de esa propiedad.
El rescatista “Kelo”
