Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York
Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Crece el reclamo por la acumulación de basura en el centro y los barrios de La Plata
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy domingo con el diario EL DIA
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de distintos puntos de La Plata manifestaron su malestar por la creciente acumulación de basura en la vía pública, una situación que se repite tanto en el centro de la ciudad como en zonas barriales y que genera preocupación por la higiene, los olores y el impacto ambiental.
Uno de los focos más visibles del reclamo se registra sobre calle 12, entre 54 y 60, donde durante los últimos días se observaron contenedores desbordados, bolsas rotas y residuos esparcidos sobre veredas y calzadas. La zona, de alto tránsito peatonal y comercial, presenta una imagen que dista del orden esperado en pleno casco urbano.
“La basura se acumula durante días, los contenedores no dan abasto y nadie viene a limpiar. Con el calor, el olor es insoportable”, expresó un comerciante de la cuadra, quien aseguró que la situación se repite de manera frecuente y sin respuestas concretas.
El problema no se limita al centro. En el barrio Meridiano V, vecinos de la zona de 18 y 71 también denunciaron la presencia constante de residuos domiciliarios y cartones alrededor de los contenedores, lo que genera focos de suciedad y atrae roedores. “Vivimos así hace tiempo, no es algo puntual. Cuando pasan a juntar, ya es tarde porque todo queda desparramado”, señaló una vecina del barrio.
Los frentistas coinciden en que la combinación entre falta de recolección regular, contenedores insuficientes y conductas irresponsables profundiza el problema, especialmente durante los fines de semana y en jornadas de altas temperaturas.
Ante este escenario, los vecinos reclaman mayor frecuencia en la recolección, limpieza de los puntos críticos y controles para evitar que se arrojen residuos fuera de los horarios establecidos. Mientras tanto, la basura sigue acumulándose y el reclamo se extiende por distintos barrios de la ciudad.
Fotos: Roberto Acosta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí