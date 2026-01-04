Crece el reclamo por la acumulación de basura en el centro y los barrios de La Plata

Vecinos de distintos puntos de La Plata manifestaron su malestar por la creciente acumulación de basura en la vía pública, una situación que se repite tanto en el centro de la ciudad como en zonas barriales y que genera preocupación por la higiene, los olores y el impacto ambiental.

Uno de los focos más visibles del reclamo se registra sobre calle 12, entre 54 y 60, donde durante los últimos días se observaron contenedores desbordados, bolsas rotas y residuos esparcidos sobre veredas y calzadas. La zona, de alto tránsito peatonal y comercial, presenta una imagen que dista del orden esperado en pleno casco urbano.

“La basura se acumula durante días, los contenedores no dan abasto y nadie viene a limpiar. Con el calor, el olor es insoportable”, expresó un comerciante de la cuadra, quien aseguró que la situación se repite de manera frecuente y sin respuestas concretas.

El problema no se limita al centro. En el barrio Meridiano V, vecinos de la zona de 18 y 71 también denunciaron la presencia constante de residuos domiciliarios y cartones alrededor de los contenedores, lo que genera focos de suciedad y atrae roedores. “Vivimos así hace tiempo, no es algo puntual. Cuando pasan a juntar, ya es tarde porque todo queda desparramado”, señaló una vecina del barrio.

Los frentistas coinciden en que la combinación entre falta de recolección regular, contenedores insuficientes y conductas irresponsables profundiza el problema, especialmente durante los fines de semana y en jornadas de altas temperaturas.

Ante este escenario, los vecinos reclaman mayor frecuencia en la recolección, limpieza de los puntos críticos y controles para evitar que se arrojen residuos fuera de los horarios establecidos. Mientras tanto, la basura sigue acumulándose y el reclamo se extiende por distintos barrios de la ciudad.