En City Bell le pegaron a un hombre para sacarle su moto

Los motochorros ganaron las calles de La Plata y continúan haciendo de las suyas, sin que se vislumbre una medida efectiva para desalentarlos.

De acuerdo a lo que pudo saber EL DIA, este viernes quien resultó perjudicado por esta realidad fue un docente de 52 años.

Trascendió que el hombre circulaba “en su moto Gilera Smash, a las 11 de la noche, por calle 20 entre 486 hacia 487, cuando al llegar a la esquina de 20 y 487 fue interceptado por los ocupantes de una moto”.

Enseguida, se hizo saber que quien viajaba en el asiento de acompañante bajó rápidamente increpó y golpeó al docente, que intentó defenderse pero terminó cayendo de su moto al piso.

La circunstancia fue aprovechada por el asaltante, que le quitó la moto y huyó “por calle 487 en dirección al Camino General Belgrano”. Vecinos asistieron al damnificado y solicitaron la presencia policial, que arribó luego a la escena. Los ladrones están prófugos.