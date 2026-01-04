En City Bell le pegaron a un hombre para sacarle su moto

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los motochorros ganaron las calles de La Plata y continúan haciendo de las suyas, sin que se vislumbre una medida efectiva para desalentarlos.
De acuerdo a lo que pudo saber EL DIA, este viernes quien resultó perjudicado por esta realidad fue un docente de 52 años.
Trascendió que el hombre circulaba “en su moto Gilera Smash, a las 11 de la noche, por calle 20 entre 486 hacia 487, cuando al llegar a la esquina de 20 y 487 fue interceptado por los ocupantes de una moto”.
Enseguida, se hizo saber que quien viajaba en el asiento de acompañante bajó rápidamente increpó y golpeó al docente, que intentó defenderse pero terminó cayendo de su moto al piso.
La circunstancia fue aprovechada por el asaltante, que le quitó la moto y huyó “por calle 487 en dirección al Camino General Belgrano”. Vecinos asistieron al damnificado y solicitaron la presencia policial, que arribó luego a la escena. Los ladrones están prófugos.
LE PUEDE INTERESAR
Una familia de El Mondongo, blanco de un audaz saqueo
LE PUEDE INTERESAR
Diez detenidos y dos policías heridos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí