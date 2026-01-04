El nuevo mapa de los créditos UVA: inflación, tasas y más detalles

El regreso de los créditos hipotecarios ajustados por UVA volvió a instalar una pregunta clave en miles de hogares: ¿conviene endeudarse hoy? La respuesta ya no depende solo de la tasa que ofrecen los bancos, sino también de un factor que vuelve a ganar peso: la inflación que se traslada al capital adeudado con atraso. Los préstamos UVA se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC con unos 45 días de atraso (un instrumento parecido al ajuste CER), lo que implica que, aun sin subas adicionales, en los próximos meses se incorporará al costo del crédito la inflación de octubre (2,3%), noviembre (2,5%) y la de diciembre (a la espera del reporte del INDEC). En la práctica, eso significa que entre 3 y 4 puntos porcentuales de inflación se sumarán al interés que cobra cada banco.

En ese contexto, el mercado muestra una dispersión muy marcada de tasas. Hoy las tasas nominales anuales parten del 6% y superan el 15%, según la entidad y el perfil del cliente. A ese interés fijo hay que agregarle el ajuste mensual por UVA, lo que redefine por completo el costo real del endeudamiento. Aun así, el sistema volvió a activarse porque la tasa base es sensiblemente más baja que en años anteriores y porque el valor de los alquileres -un tres ambientes ronda los $850.000- empuja a muchas familias a evaluar la compra como alternativa.

El liderazgo sigue en manos de los bancos públicos y digitales. El Banco Nación se mantiene como la opción más barata del sistema, con una tasa del 6% anual, financiamiento de hasta el 75% del valor de la vivienda y plazos de hasta 30 años. Con relación cuota-ingreso del 25% y posibilidad de sumar ingresos del cónyuge o conviviente, es hoy el crédito UVA más accesible del mercado, incluso contemplando el impacto inflacionario que se trasladará en los próximos meses.

Detrás aparece Brubank, con una tasa del 8%, financiación de hasta el 70% y plazos también de 30 años. Exige ingresos mínimos más elevados, pero su operatoria digital y la rapidez en los trámites lo posicionan como una alternativa competitiva dentro del ecosistema fintech. El Banco del Sol completa el trío con una tasa del 9% y la ventaja de financiar hasta el 80% del valor del inmueble, aunque con ingresos mínimos más altos y penalidades por cancelación anticipada.

En el extremo opuesto, los bancos privados tradicionales sostienen las tasas más caras del sistema. Galicia, Santander, Macro y Supervielle ofrecen créditos con tasas en torno al 15% anual, que duplican las de Nación.

A esos valores hay que sumar el ajuste por inflación, lo que dispara las cuotas iniciales. Para un crédito equivalente a US$100.000, la cuota puede acercarse o superar los $1,9 millones, frente a los $900.000 que se observan en las opciones más baratas. En algunos casos, además, los plazos son más cortos, lo que encarece todavía más el pago mensual.

Un caso que llamó la atención este mes fue el del Banco Credicoop. Tras una suba de tasas, pasó de ser una opción intermedia a ubicarse entre las más costosas: 12,5% para quienes cobran el sueldo en la entidad y 13,5% para quienes no. Con ingresos mínimos elevados y cuotas que se acercan a las de los grandes privados, dejó de ser una alternativa atractiva para la clase media.