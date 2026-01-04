River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
River ya se encuentra en San Martín de los Andes, donde realizará la etapa más exigente de su pretemporada 2026, con 33 futbolistas considerados por el entrenador Marcelo Gallardo.
Tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires, el plantel profesional arribó a la Ciudad neuquina y fue recibido por una multitud de hinchas que lo aguardó con banderas, cánticos y bengalas.
A pesar del cansancio del viaje, el Muñeco y varios jugadores se acercaron a los simpatizantes para saludar, firmar camisetas y tomarse fotos, en una muestra del fuerte vínculo con la gente.
La permanencia en suelo neuquino será breve pero intensa, ya que River permanecerá allí hasta el viernes 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para continuar con su preparación.
En paralelo, el cuerpo técnico sumó una cara conocida: Marcelo Barovero se incorporó como entrenador de arqueros y ya comenzó a trabajar junto a Alberto Montes con Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.
Luego de la etapa en San Martín de los Andes, River se trasladará a Maldonado para disputar la Serie Río de la Plata. Allí enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero y a Peñarol el sábado 17, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel, antes de regresar a Buenos Aires para encarar el inicio oficial del 2026.
