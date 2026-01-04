Picante cruce entre Bullrich y Rodríguez Larreta

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich criticó ayer al legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta por la crisis en Venezuela, y lo acusó de “tibio”, aunque el exjefe de gobierno de la Ciudad después le respondió a su excompañera del PRO.

“Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, reclamó Rodríguez Larreta en sus redes sociales.

Bullrich respondió ese posteo y afirmó: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”.

Horas después, Larreta volvió a la carga y publicó una foto de la exministra -muy joven- delante de un cartel que tenía un dibujo de Eva Duarte: “Quizás vos, Pato, me lo podés explicar mejor”, le dijo en tono irónico el legislador porteño.

