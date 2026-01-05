Los pagos al entorno personal y los gastos no deportivos

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
Las planillas bancarias también registran pagos ajenos a la actividad comercial o deportiva. Entre ellos figuran transferencias vinculadas a José Almaraz, señalado como persona cercana al presidente de la AFA. De acuerdo con los registros, el hijo de Almaraz recibió giros por un total de USD 340.000 desde cuentas operadas por TourProdEnter, bajo conceptos genéricos y sin contratos públicos conocidos.
El mismo circuito fue utilizado para gastos suntuarios. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024 se registraron pagos por servicios de aviación privada, charters y servicios náuticos, con montos que oscilaron entre USD 10.000 y USD 80.000 por operación, sin vinculación explícita con actividades deportivas.
Otro punto bajo análisis es el envío de USD 109 millones a un agente financiero con sede en Uruguay. En lugar de transferirse directamente a cuentas de la AFA, los fondos fueron girados a un broker en Montevideo, que actuó como intermediario antes de su eventual transferencia al sistema financiero argentino.
Desde esa firma indicaron que las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y que los fondos provinieron de bancos estadounidenses, para luego ser transferidos a cuentas de la AFA en Argentina, conforme al contrato existente entre las partes.
El esquema ayuda a explicar por qué estos movimientos no aparecen reflejados con claridad en los balances formales de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los ingresos quedaron fuera del sistema financiero argentino y del control inmediato de los organismos locales. La utilización de intermediarios y conceptos genéricos fragmentó la trazabilidad de los fondos.
La información salió a la luz a partir de la investigación judicial en Estados Unidos, que obligó a las entidades bancarias a entregar registros completos de las transferencias. Según fuentes del caso, la Justicia norteamericana y el FinCEN ya resolvieron avanzar con nuevas medidas.
Las planillas bancarias no formulan valoraciones, pero documentan un circuito financiero distinto al reflejado en los balances y en el discurso oficial. Esa distancia entre lo declarado y lo documentado constituye el eje central de la investigación en curso.
