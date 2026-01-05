Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, integrantes de su mesa directiva y otros dirigentes del fútbol local quedaron bajo la lupa de la Justicia a partir de una serie de transferencias internacionales, movimientos bancarios y pagos millonarios que habrían tenido como destino empresas sin actividad comercial verificable.

Las autoridades judiciales analizan una serie de transferencias cuya legalidad está en discusión y que habrían tenido como destinatarias sociedades presuntamente “fantasma”, es decir, estructuras creadas sin una actividad económica real y utilizadas para canalizar fondos.

Además, la pesquisa incluye pagos por alquiler de embarcaciones y vuelos privados que no guardan relación aparente con la actividad institucional de la AFA ni con viajes oficiales de la Selección.

Los documentos que sustentan la investigación surgen de un pedido de información realizado por la Justicia de los Estados Unidos a distintas entidades bancarias, a instancias de los abogados del empresario argentino Guillermo Tofoni.

Una de las firmas investigadas es Soagu Services LLC, radicada en Florida, que recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. La empresa está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, residente en Bariloche, cuyo perfil económico no resulta compatible con el volumen de fondos administrados.

Según registros comerciales, Ojeda Jara trabajó en una farmacia ubicada en la calle Mitre de Bariloche, a pocas cuadras del lago Nahuel Huapi, y no registra antecedentes empresariales relevantes.

Otra de las sociedades bajo sospecha es Marmasch LLC, creada en 2023 en Miami y vinculada a Mariela Marisa Schmalz, también domiciliada en Bariloche y pareja de Ojeda Jara.

La empresa no registra actividad comercial verificable, carece de estructura operativa y utiliza una oficina virtual como domicilio. De acuerdo con extractos bancarios, Marmasch LLC recibió transferencias por más de 13 millones de dólares desde distintas cuentas de Tourprodenter LLC en Bank of America, Synovus Bank, JP Morgan Chase y Citibank.

La investigación también incluye a Velp LLC, vinculada a Verónica Inés López, y Velpasalt LLC, asociada a su pareja, Roberto Salice. Desde las cuentas de Tourprodenter LLC, la primera recibió aproximadamente 3 millones de dólares y la segunda cerca de 14,7 millones. Ninguna de las dos empresas registra empleados ni actividad comprobada.