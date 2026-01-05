Otro finde con residuos que se acumulan en las calles

Tanto en el corazón del casco urbano como en localidades de la periferia platense, la acumulación de basura parece convertirse en una situación irremediable.

En calle 12 entre 54 y 60 -motor comercial de la Ciudad-, durante los últimos días se observaron contenedores desbordados, bolsas rotas y residuos esparcidos sobre veredas y calzadas. “La basura se acumula durante días, los contenedores no dan abasto y nadie viene a limpiar. Con el calor, el olor es insoportable”, contó un comerciante de la zona.

En tanto, en el barrio Meridiano V, frentistas cuyas viviendas están radican en los alrededores de 18 y 71, denunciaron la presencia “casi permanente” de residuos domiciliarios y cartones alrededor de los contenedores, lo que genera suciedad y presencia de roedores.

“Vivimos así hace tiempo, no es algo puntual. Cuando pasan a juntar, ya es tarde porque queda todo desparramado”, advirtió una vecina del barrio.