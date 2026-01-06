Acuerdan nuevas obras para las salitas platenses

El intendente, Julio Alak, recibió este fin de semana una reunión de trabajo al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para reforzar un plan de mejoras en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales, más conocidos como “salitas sanitarias”.

Según indicaron fuentes de la Comuna, durante la mesa de trabajo, se estableció ampliar el plan de obras estratégico para potenciar los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Si bien ya se han realizado trabajos de puesta en valor en distintas instalaciones, se proyecta extender estas mejoras a más espacios en los barrios, garantizando un acceso más equitativo a la salud.

Otro de los temas se centró en completar la implementación de la Historia de Salud Integrada en el 100 por ciento de los CAPS, una herramienta digital destinada a organizar, agilizar y optimizar el trabajo dentro de los establecimientos de salud.

También se enfatizó la importancia de las líneas de cuidados, que se enfocarán en áreas específicas como la salud de gestantes, infancias, enfermedades cardiovasculares, salud mental y enfermedades infectocontagiosas.

Finalmente, se acordó implementar un abordaje territorial intensivo en el primer trimestre del año para profundizar las campañas de vacunación en el partido.