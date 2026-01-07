La CD canceló deudas con empleados y otros deportes

En las últimas horas, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto abonó salarios adeudados a trabajadores del club. En el caso de los trabajadores enrolados en el gremio Utedyc, se les pagó el sueldo de octubre. Como durante el mes pasado cobraron noviembre y el medio aguinaldo, cuando reciban el sueldo correspondiente a diciembre quedarán al día.

Por otra parte, los profes de las disciplinas amateurs también recibieron buenas noticias, ya que percibieron el sueldo de noviembre. De esta manera, quedaron prácticamente al día la mayor parte de los profes del club, ya que tanto los empleados como el resto de los trabajadores cobrarán el sueldo de diciembre en los próximos días.

A finales del año pasado, la actual conducción del club emitió un duro informe, en el que remarcaban que habían encontrado a la institución en “una situación de extrema fragilidad financiera, con una disponibilidad de caja mínima y compromisos significativos ya asumidos”.

En el comunicado, la CD señaló que la disponibilidad de caja era de aproximadamente 23 millones de pesos, con ingresos futuros ya cobrados y utilizados, entre ellos adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los 1.900 millones de pesos.

Asimismo, manifestaron que la deuda exigible era superior a los 4.067 millones de pesos, correspondiente a “salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del Club, deportes amateurs y profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras”.

Con el pago de los salarios, la nueva conducción del club cierra un complejo frente interno que le permitirá un inicio de gestión sin medidas de fuerza ni complicaciones. Cabe recordar que e la previa del clásico frente a estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura hubo un paro del plantel profesional que ocasionó mucho malestar a la flamante dirigencia, aunque la sangre no llegó al río y se llegó a un acuerdo para el pago de la deuda.