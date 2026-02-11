Terrible susto por una chica que se trepó a una cornisa

Anteanoche se vivieron momentos de extrema tensión en el centro de La Plata cuando una adolescente de 16 años se subió a una cornisa y no dejaba que nadie se le acercara.

Las razones son motivo de investigación y de estudios médicos. Lo cierto que tuvo que ser rescatada tras amenazar con arrojarse al vacío. Pasó en un hogar de abrigo municipal, sobre la calle 59 entre 9 y 10.

Fue un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el incidente, que despertó un importante operativo de seguridad.

Al arribar al lugar, el personal policial fue recibido por el administrador del establecimiento, quien indicó que la joven se encontraba en la terraza del inmueble, en una situación crítica.

Entonces efectivos de la Dirección de Riesgos Especiales se encargaron del rescate en medio de un trabajo de disuasión.