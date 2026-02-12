Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |AFIRMAN QUE PODRÍA VENIR AL PAÍS “ANTES DE FIN DE AÑO”

Milei invitó al Papa León XIV a la Argentina

Milei invitó al Papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV

12 de Febrero de 2026 | 03:12
Edición impresa

El canciller Pablo Quirno le entregó ayer al papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente, Javier Milei, para que visite la Argentina este año, algo que estaría siendo analizado seriamente por la Santa Sede, según se supo de fuentes oficiales.

El dato fue difundido por la misma Cancillería a través de un comunicado oficial emitido esta mañana, en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó. El mensaje y el comunicado de la Cancillería fueron retuiteados por Javier Milei minutos después de su publicación.

A comienzos de la semana se había revelado que el canciller Quirno iba a arribar a Roma el martes por la tardes para desarrollar una agenda bilateral con Italia y mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede. El dato de que viajaría junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, marcaba la pauta de que habría un énfasis central en las reuniones con el Vaticano.

En el marco de esta gira, dos importantes integrantes del Gobierno que conocen la relación con el Vaticano marcaron que las gestiones para que suceda ese viaje ya habían comenzado el año pasado, una vez que se produjo el recambio de papado. El actual papa, Robert Prevost, realizó casi la mitad de su vida sacerdotal en Perú, habiendo sido nombrado por Francisco como el obispo titular de Chiclayo, obteniendo más tarde la nacionalidad peruana. Esa cercanía con América del Sur y con Francisco habrían facilitado los acercamientos con la administración argentina.

Como publicó este diario en su edición de ayer, en los últimos meses hubo diferentes trascendidos que indicaban que León XIV tiene intenciones de realizar una gira por Latinoamérica que constaría de una parada por Perú y por dos países que Francisco no pudo visitar durante su papado: Argentina y Uruguay. Y desde el Gobierno dejaron trascender que hay “un 70 por ciento o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”.

El Sumo Pontífice comenzó a realizar viajes por fuera de Italia a finales del año pasado, cuando fue hasta Turquía y Líbano por un período de cinco días en total. Esta mañana, la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que el Papa estudia que el Principado de Mónaco sea el segundo viaje de su pontificado.

 

