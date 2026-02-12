Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó ayer a la movilización frente al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió Kicillof.

Además, sostuvo que “quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores” e ironizó: “Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del gobierno nacional”.

En la movilización, Kicillof se mostró acompañado de integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.