Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó ayer a la movilización frente al Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió Kicillof.
Además, sostuvo que “quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores” e ironizó: “Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei”.
En ese sentido, el Gobernador señaló que “los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del gobierno nacional”.
En la movilización, Kicillof se mostró acompañado de integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.
