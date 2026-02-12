Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EL NUEVO CUADRO TARIFARIO

El boleto mínimo costará 824 pesos desde marzo

Los nuevos precios quedaron definidos tras conocerse el IPC de enero, que se suma a un 2% fijo mensual: 4,9% en total

Con la sube registrada el boleto oscilará entre $824 y $1.100 / EL DIA

12 de Febrero de 2026 | 04:29
Edición impresa

Una vez que se conoció la inflación mensual del 2,9% correspondiente a enero, quedó confirmado que, por el esquema de actualización periódico que rige en el transporte local y Provincial, el boleto subirá el 4,9% desde el 1 de marzo y así el mínimo pasará a costar 824,20 pesos y el máximo 1.100,25.

En el marco del esquema de actualización automática vigente, las tarifas del transporte público registrarán una suba que combina con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del Indec, con el 2% mensual automático, según la fórmula que rige en el ámbito bonaerense .

La fórmula fue diseñada con el objetivo de reflejar la evolución de los costos del sistema.

Con la aplicación del nuevo aumento, el cuadro tarifario quedó definido de la siguiente manera para los usuarios con Tarjeta SUBE registrada, el sistema que utiliza la mayoría de los pasajeros. Para los viajes de entre 0 y 3 kilómetros, el boleto pasará de $785,70 a $824,20. En el tramo de 3 a 6 kilómetros, el valor aumentará de $857,74 a $899,77. Para distancias de entre 6 y 12 kilómetros, la tarifa subirá de $928,15 a $973,63, mientras que los recorridos de 12 a 27 kilómetros pasarán de $993,99 a $1.042,70. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros costarán $1.100,25, frente a los $1.048,86 actuales.

En el caso de los usuarios que utilicen Tarjeta SUBE no registrada, el impacto será mayor. Los viajes de hasta 3 kilómetros pasarán de $1.249,27 a $1.310,48. En el tramo de 3 a 6 kilómetros, el boleto aumentará de $1.363,79 a $1.430,62, mientras que para distancias de entre 6 y 12 kilómetros el valor se incrementará de $1.475,76 a $1.548,07. Para los recorridos de 12 a 27 kilómetros, el pasaje subirá de $1.580,44 a $1.657,88 y, en trayectos superiores a los 27 kilómetros, alcanzará los $1.749,41.

Por otra parte, la Tarifa Social continuará vigente para los beneficiarios que cuenten con SUBE registrada, manteniendo el descuento del 55% destinado a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Con este beneficio, los viajes de hasta 3 kilómetros pasarán de $353,56 a $370,88; los de 3 a 6 kilómetros, de $385,98 a $404,89; los de 6 a 12 kilómetros, de $417,67 a $438,14; los de 12 a 27 kilómetros, de $447,30 a $469,22; y los de más de 27 kilómetros, de $471,99 a $495,12.

Esta mecánica de actualización mensual busca compensar el alza de los costos operativos y la reducción de las partidas presupuestarias destinadas al subsidio del transporte público de pasajeros.

El esquema de ajustes mensuales tiene como antecedentes cercanos la suba del 4,8% desde el 1 de febrero. Más atrás, en enero, subió el 4,5% y a fin del año pasado, el golpe fue más duro, ya que se aplicó un ajuste extraordinario del 10% sobre la fórmula mensual, lo que dio un total de 14,8%.

