En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado

Hace tiempo que en La Plata los delincuentes tienen en la mira a repartidores que trabajan en moto, a quienes en muchos casos no solo los han despojado de la recaudación y de la mercadería transportada, sino que además los atacan de diversos modos y sin piedad.

Fuentes policiales indicaron a este diario que, antes del mediodía de ayer, se repitió la historia a metros de Plaza Paso.

En tal sentido, informaron que un joven de 24 años, que trabaja para la firma “Pedido Ya”, se aprestaba a entregar lo que se le había encargado en un domicilio de 12 entre 44 y 45.

Por ello, se precisó, estacionó una moto Gilera negra y roja, de 110 cilindradas, con mochila roja donde transportaba la mercadería. Esa situación fue advertida por dos delincuentes que vestían ropa oscura, se movilizaban en una moto Honda Tornado blanca, de 250 cilindradas, y llevaban puestos sus cascos.

Un allegado a la investigación aportó detalles sobre cómo se produjo el asalto que tuvo como víctima a un repartidor. Según reconstruyeron los investigadores, uno de los delincuentes -que viajaba como acompañante en una moto Honda Tornado- descendió del rodado y, tras exhibir un arma de fuego que llevaba en la cintura, amenazó al joven para robarle la mochila de la empresa.

En su interior había dinero en efectivo, cuyo monto no pudo ser precisado, y varios paquetes con mercadería que estaban listos para ser entregados a distintos clientes. El ataque fue rápido y sorpresivo, lo que dejó al trabajador en estado de shock y con mucho miedo.

Producto de esa situación, el repartidor pudo brindar escasos detalles sobre los agresores. Apenas recordó que el arma era de color negro y que los motochorros escaparon por calle 12 en dirección a la avenida 32. Tampoco pudo confirmar si hubo testigos presenciales ni la presencia de cámaras de seguridad en la zona.

“El repartidor quedó muy asustado”, indicaron testigos de la zona. Por estas horas intentan esclarecer el caso y dar con los motochorros que perpetraron el ataque.