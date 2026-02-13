Atlético de Madrid vapuleó al Barça y Alvarez convirtió tras 865 minutos

Atlético de Madrid le ganó 4-0 a Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y quedo a un paso de jugar la final.

El Colchonero se puso en ventaja gracias a un grave error del arquero Joan García, al que le pasó la pelota por abajo del pie y se le metió pese al esfuerzo para sacarla. Posteriormente, Julián Álvarez asistió a Ademola Lookman, que conectó al arco, pero el balón ya había ingresado claramente en su totalidad. Minutos más tarde, Lookman, Álvarez y Nahuel Molina armaron un gran contraataque que definió de gran manera Antoine Griezmann.

Pasada la primera mitad del primer tiempo, los locales ampliaron la ventaja con un golazo colectivo: la tocaron todos los de arriba, Álvarez cedió y Lookman definió para poner la goleada.

Cuando terminaba el primer tiempo, le llegó el turno a la Araña: Lookman lo asistió y desde la puerta del área, sacó un gran derechazo y puso el 4-0 que le significó el final de su racha de más de dos meses, 11 partidos y 865 minutos sin convertir.

El martes 3 de marzo será la vuelta en el Camp Nou de una serie que luce casi sentenciada. El ganador se enfrentará en la final con Real Sociedad, que ganó 1-0 el partido de ida, o Athletic Bilbao.