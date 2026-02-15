Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Ingenio paleolítico: la herramienta de hueso que viene del fondo del tiempo

Ingenio paleolítico: la herramienta de hueso que viene del fondo del tiempo
15 de Febrero de 2026 | 02:20
Edición impresa

Hace casi medio millón de años, en lo que hoy es el sur de Inglaterra, alguien tomó un hueso de elefante y lo transformó en una herramienta de precisión. Ese gesto prehistórico acaba de salir a la luz gracias a dos investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, que identificaron la herramienta de hueso de elefante más antigua conocida en Europa, con una antigüedad de unos 480.000 años. El hallazgo se produjo en el yacimiento de Boxgrove, en el condado de Sussex, y fue descrito en la revista Science Advances. Se trata de una especie de hacha de mano o “retocador”, fabricado a partir de un fragmento de hueso cortical de elefante, utilizado para afinar y moldear herramientas de piedra. No era una pieza decorativa: servía para adelgazar bordes, afilarlos y dar pequeños golpes de precisión. Las herramientas de hueso, madera o cuerno son raras en los yacimientos paleolíticos, ya que el paso del tiempo suele hacerlas desaparecer. Por eso, el uso de nuevas tecnologías arqueológicas fue clave para identificar esta pieza excepcional. Los investigadores creen que el hueso pertenecía a un elefante de colmillos rectos, una especie hoy extinta. Más allá de su antigüedad, el objeto revela algo aún más fascinante: el ingenio y la capacidad de planificación de aquellos primeros homínidos, que seleccionaban, conservaban y reutilizaban materiales con una sorprendente comprensión de su entorno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
Últimas noticias de El Mundo

Asesinato químico: cómo el Kremlin envenenó a Navalni

Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás

Cuando la ingeniería le ganó terreno al mar

La cicatriz cósmica que explica por qué la Luna tiene dos caras
Policiales
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla