Ingenio paleolítico: la herramienta de hueso que viene del fondo del tiempo

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hace casi medio millón de años, en lo que hoy es el sur de Inglaterra, alguien tomó un hueso de elefante y lo transformó en una herramienta de precisión. Ese gesto prehistórico acaba de salir a la luz gracias a dos investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, que identificaron la herramienta de hueso de elefante más antigua conocida en Europa, con una antigüedad de unos 480.000 años. El hallazgo se produjo en el yacimiento de Boxgrove, en el condado de Sussex, y fue descrito en la revista Science Advances. Se trata de una especie de hacha de mano o “retocador”, fabricado a partir de un fragmento de hueso cortical de elefante, utilizado para afinar y moldear herramientas de piedra. No era una pieza decorativa: servía para adelgazar bordes, afilarlos y dar pequeños golpes de precisión. Las herramientas de hueso, madera o cuerno son raras en los yacimientos paleolíticos, ya que el paso del tiempo suele hacerlas desaparecer. Por eso, el uso de nuevas tecnologías arqueológicas fue clave para identificar esta pieza excepcional. Los investigadores creen que el hueso pertenecía a un elefante de colmillos rectos, una especie hoy extinta. Más allá de su antigüedad, el objeto revela algo aún más fascinante: el ingenio y la capacidad de planificación de aquellos primeros homínidos, que seleccionaban, conservaban y reutilizaban materiales con una sorprendente comprensión de su entorno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí