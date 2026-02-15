Ingenio paleolítico: la herramienta de hueso que viene del fondo del tiempo

Hace casi medio millón de años, en lo que hoy es el sur de Inglaterra, alguien tomó un hueso de elefante y lo transformó en una herramienta de precisión. Ese gesto prehistórico acaba de salir a la luz gracias a dos investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, que identificaron la herramienta de hueso de elefante más antigua conocida en Europa, con una antigüedad de unos 480.000 años. El hallazgo se produjo en el yacimiento de Boxgrove, en el condado de Sussex, y fue descrito en la revista Science Advances. Se trata de una especie de hacha de mano o “retocador”, fabricado a partir de un fragmento de hueso cortical de elefante, utilizado para afinar y moldear herramientas de piedra. No era una pieza decorativa: servía para adelgazar bordes, afilarlos y dar pequeños golpes de precisión. Las herramientas de hueso, madera o cuerno son raras en los yacimientos paleolíticos, ya que el paso del tiempo suele hacerlas desaparecer. Por eso, el uso de nuevas tecnologías arqueológicas fue clave para identificar esta pieza excepcional. Los investigadores creen que el hueso pertenecía a un elefante de colmillos rectos, una especie hoy extinta. Más allá de su antigüedad, el objeto revela algo aún más fascinante: el ingenio y la capacidad de planificación de aquellos primeros homínidos, que seleccionaban, conservaban y reutilizaban materiales con una sorprendente comprensión de su entorno.