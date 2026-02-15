La cicatriz cósmica que explica por qué la Luna tiene dos caras

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero durante décadas los científicos se preguntaron por qué su lado oculto es tan distinto al que vemos desde la Tierra. Ahora, nuevas pistas apuntan a un responsable colosal: el impacto de un meteorito gigante ocurrido hace unos 4.000 millones de años. El análisis de muestras de basalto lunar traídas recientemente por la misión china Chang’e-6, que exploró la cara oculta, reveló diferencias sorprendentes con las rocas del lado visible recolectadas por misiones anteriores. La corteza, la actividad volcánica y hasta la composición química no coinciden entre ambos hemisferios. El manto del lado oculto resulta más frío, mucho más seco y con una firma geoquímica distinta. Al estudiar los isótopos de hierro y potasio de estas rocas, los investigadores detectaron que eran más “pesados” que los del lado cercano.
Mientras algunos de estos cambios pueden explicarse por procesos magmáticos normales, el caso del potasio apunta a algo más dramático. Los modelos científicos sugieren que el manto de la cara oculta ya era distinto desde el inicio, posiblemente alterado por el impacto que creó la cuenca Aitken, el cráter más profundo y antiguo de la Luna. Ese choque titánico habría evaporado parte del potasio y provocado movimientos internos del manto a escala hemisférica, dejando una huella permanente. Así, un evento violento del pasado remoto podría explicar por qué la Luna tiene, literalmente, dos caras tan diferentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí