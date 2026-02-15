Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

La cicatriz cósmica que explica por qué la Luna tiene dos caras

La cicatriz cósmica que explica por qué la Luna tiene dos caras
15 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

La Luna siempre nos muestra la misma cara, pero durante décadas los científicos se preguntaron por qué su lado oculto es tan distinto al que vemos desde la Tierra. Ahora, nuevas pistas apuntan a un responsable colosal: el impacto de un meteorito gigante ocurrido hace unos 4.000 millones de años. El análisis de muestras de basalto lunar traídas recientemente por la misión china Chang’e-6, que exploró la cara oculta, reveló diferencias sorprendentes con las rocas del lado visible recolectadas por misiones anteriores. La corteza, la actividad volcánica y hasta la composición química no coinciden entre ambos hemisferios. El manto del lado oculto resulta más frío, mucho más seco y con una firma geoquímica distinta. Al estudiar los isótopos de hierro y potasio de estas rocas, los investigadores detectaron que eran más “pesados” que los del lado cercano.

Mientras algunos de estos cambios pueden explicarse por procesos magmáticos normales, el caso del potasio apunta a algo más dramático. Los modelos científicos sugieren que el manto de la cara oculta ya era distinto desde el inicio, posiblemente alterado por el impacto que creó la cuenca Aitken, el cráter más profundo y antiguo de la Luna. Ese choque titánico habría evaporado parte del potasio y provocado movimientos internos del manto a escala hemisférica, dejando una huella permanente. Así, un evento violento del pasado remoto podría explicar por qué la Luna tiene, literalmente, dos caras tan diferentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Últimas noticias de El Mundo

Asesinato químico: cómo el Kremlin envenenó a Navalni

Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás

Cuando la ingeniería le ganó terreno al mar

Ingenio paleolítico: la herramienta de hueso que viene del fondo del tiempo
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
Policiales
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla