Un jubilado al hospital por una golpiza en un asalto

A la hora de la siesta del miércoles, un vecino de Berisso, de 86 años, fue brutalmente atacado a trompadas por un delincuente, que lo sorprendió en el interior de su vivienda. En ese lugar, tras colmarlo de amenazas, le robó 100 mil pesos y se dio a la fuga.

Voceros del caso informaron que el asalto ocurrió en 163 entre 8 y 9, poco después de las 15. Fue un frentista de la cuadra el que se percató de “gritos provenientes del interior de la finca” y pudo auxiliar a la víctima.

Precisamente, al ingresar la encontró llorando y con heridas sangrantes producto de los reiterados golpes que le propinó el ladrón.

Muy asustado, el abuelo le contó a la Policía que un sujeto de físico robusto, al que conocería de vista, lo engañó diciéndole que se le había caído una pelota de fútbol en el patio. Así logró meterse en la finca y exigirle dinero.

Un vocero precisó que “actuó sin piedad, luego que el damnificado se resistiera, le pegó varias trompadas en la cara y en los brazos, hasta que finalmente le sustrajo los 100 mil pesos”.

Tras el violento episodio, tuvieron que solicitar la presencia de una ambulancia del SAME, que lo trasladó al hospital Larrain, sangrando y en estado de shock”.