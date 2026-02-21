Real Madrid defiende la punta ante Osasuna

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
La 25ª fecha de LaLiga de España tiene como partido destacado del día la visita del líder Real Madrid, que visitará al Osasuna a partir de las 14:30. El club Merengue tiene 60 puntos y viene de arrebatarle el liderazgo en la última fecha a su clásico rival, el Barcelona, gracias la goleada 4-1 sobre la Real Sociedad y a la derrota del conjunto blaugrana ante el Girona.
Hoy también jugará el Atlético Madrid, que recibirá al Espanyol a partir de las 17. El “Colchonero”, que tiene como entrenador a Diego Simeone, marcha cuarto con 45 puntos en una campaña que se encuentra lejos de la expectativa inicial.
La fecha comenzó ayer con la victoria 2 a 1 del Athletic de Bilbao sobre el Elche en San Mamés. Gorza Guruzeta metió un doblete para el local y André Silva, de penal, había marcado el empate transitorio.
En los otros dos encuentros de esta jornada, Real Sociedad recibirá en San Sebastían al Real Oviedo (a las 10.00 de nuestro país) y Betis será local en Sevilla ante Rayo Vallecano desde las 12.15.
Por otra parte, el Barcelona recibirá mañana a las 12:15 del mediodía al Levante, con el objetivo de no perderle pisada al Real Madrid, mientras que el Villarreal, que está tercero con 48 unidades, jugará en su estadio frente al Valencia a partir de las 17.00. También jugarán Getafe-Sevilla y Celta-Mallorca.
