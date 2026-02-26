Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar y que en algún momento me iba a tocar"

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Tras el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Newell's Old Boys en Rosario, Mikel Amondaraian valoró la importancia de sumar fuera de casa y destacó la reacción del equipo en el complemento, en diálogo con El Día.
“Es más importante sumar de visitantes encima, por suerte lo supimos manejar bien y nos fuimos con la victoria”, señaló el mediocampista, en referencia a un partido que tuvo momentos cambiantes pero que terminó con festejo albirrojo.
Sobre el desarrollo del juego, analizó: “Quizá el primer tiempo fue un poco más dividido, por momentos nosotros mejor y después ellos, pero como te digo, después en el segundo tiempo salimos a buscarlo y por suerte encontró Thiago (Palacios) ahí la pelota y la pudimos buscar y ahí se abrió más el partido”. El tanto de Thiago Palacios resultó determinante para inclinar la balanza en favor del Pincha.
Amondaraian también se refirió a los primeros días de trabajo con el nuevo entrenador, Alexander Medina. “Llevamos dos días recién, mucho no pudimos trabajar, pero lo hicimos bien hoy, lo poco que pudimos trabajar lo entendimos, así que nos llevamos la victoria”, explicó, dejando en claro que el plantel busca adaptarse rápidamente a la idea del DT.
En lo personal, el volante habló sobre su regreso a la titularidad y el mayor protagonismo en el equipo. “No, tranquilo, yo sabía que tenía que esperar, que en algún momento me iba a tocar y tenía que estar preparado, así que hoy lo hice bien por suerte”, cerró.
