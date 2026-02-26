Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
La esposa de Nahuel Gallo confirmó que pudo hablar con el gendarme detenido en Venezuela
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas
Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Las razones detrás de la decisión de la Comuna de La Plata de cobrar la tasa SUM de forma mensual
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas" desde Estados Unidos
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
De homenajear a Alumni Athletic Club a convertirse en una marca de la Ciudad al mundo: así nació la identidad de Estudiantes de La Plata, que este 26 de febrero cumple 120 años fiel a sus rayas blancas y rojas.
Un día como hoy, pero de 1906, en una asamblea extraordinaria a pocos meses de la fundación estudiantil, se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por Tomás Ismael Shedden, entonces estudiante de Veterinaria, con 18 años, para adoptar el rojo y blanco a bastones verticales como insignia oficial del club. La decisión marcaría para siempre la estética y el ADN del Pincha.
La inspiración de Shedden, según relatan desde el Museo Estudiantes, se remonta a su paso por el English High School, el célebre colegio fundado por Alexander Watson Hutton, considerado el padre del fútbol argentino. Allí practicó el incipiente “foot ball” y se impregnó del espíritu deportivo que luego trasladaría a La Plata. Ese colegio daría origen más tarde al poderoso Alumni F.C., cuyos colores sirvieron de referencia para el naciente club platense, pero también de varios varios más.
Sin embargo, la adopción de la camiseta no fue automática. La Argentine Football Association objetó el diseño original por su similitud con el de Alumni, lo que obligó a modificar el modelo. Así se estableció un patrón definitivo con rayas verticales más anchas, cinco rojas y cuatro blancas, que quedó formalmente asentado al fundarse el club y que, con el paso de las décadas, se transformó en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol argentino.
LE PUEDE INTERESAR
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Shedden, llegado a La Plata en 1903 para ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria, fue uno de los grandes promotores del fútbol en la Ciudad. Su vínculo con el English High School funcionó como puente entre la tradición porteña y el desarrollo del deporte en la capital bonaerense. Aquel gesto de homenaje inicial terminó por consolidar una identidad propia que trascendió generaciones.
Tras Alumni, apenas tres instituciones eligieron el rojo y blanco como distintivo: Atlético Paraná de Zárate, Barracas Central y Atlético Nueve de Julio de Rafaela, fundados en 1904. Con el tiempo, sería Estudiantes el que llevaría esa combinación cromática a la cima del continente y la convertiría en una marca registrada desde la Ciudad hacia el mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí