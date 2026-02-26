Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Idea de Tomás Ismael Shedden

Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos

Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

26 de Febrero de 2026 | 11:00

De homenajear a Alumni Athletic Club a convertirse en una marca de la Ciudad al mundo: así nació la identidad de Estudiantes de La Plata, que este 26 de febrero cumple 120 años fiel a sus rayas blancas y rojas.

Un día como hoy, pero de 1906, en una asamblea extraordinaria a pocos meses de la fundación estudiantil, se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por Tomás Ismael Shedden, entonces estudiante de Veterinaria, con 18 años, para adoptar el rojo y blanco a bastones verticales como insignia oficial del club. La decisión marcaría para siempre la estética y el ADN del Pincha.

La inspiración de Shedden, según relatan desde el Museo Estudiantes, se remonta a su paso por el English High School, el célebre colegio fundado por Alexander Watson Hutton, considerado el padre del fútbol argentino. Allí practicó el incipiente “foot ball” y se impregnó del espíritu deportivo que luego trasladaría a La Plata. Ese colegio daría origen más tarde al poderoso Alumni F.C., cuyos colores sirvieron de referencia para el naciente club platense, pero también de varios varios más.

Sin embargo, la adopción de la camiseta no fue automática. La Argentine Football Association objetó el diseño original por su similitud con el de Alumni, lo que obligó a modificar el modelo. Así se estableció un patrón definitivo con rayas verticales más anchas, cinco rojas y cuatro blancas, que quedó formalmente asentado al fundarse el club y que, con el paso de las décadas, se transformó en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol argentino.

Shedden, llegado a La Plata en 1903 para ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria, fue uno de los grandes promotores del fútbol en la Ciudad. Su vínculo con el English High School funcionó como puente entre la tradición porteña y el desarrollo del deporte en la capital bonaerense. Aquel gesto de homenaje inicial terminó por consolidar una identidad propia que trascendió generaciones.

Tras Alumni, apenas tres instituciones eligieron el rojo y blanco como distintivo: Atlético Paraná de Zárate, Barracas Central y Atlético Nueve de Julio de Rafaela, fundados en 1904. Con el tiempo, sería Estudiantes el que llevaría esa combinación cromática a la cima del continente y la convertiría en una marca registrada desde la Ciudad hacia el mundo.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

