Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada

Vecinos de La Plata denunciaron una presunta usurpación en un terreno ubicado en Altos de San Lorenzo, que abarca desde las rejas negras de una vivienda situada sobre calle 23 entre 79 y 80, y se extiende hasta la esquina de 79, 23 y 23 bis.
Según relataron frentistas de la zona a EL DÍA, en los últimos días personas desconocidas habrían comenzado a intervenir el predio, donde se encuentra un mural con consignas de Estudiantes de La Plata, que está pintado sobre uno de los muros perimetrales. “Tiraron ladrillos, hicieron un agujero enorme en la pared y empezaron a armar una casilla adentro”, aseguró una vecina que pidió preservar su identidad.
En la imagen puede observarse el paredón intervenido con pintadas y un sector visiblemente dañado, con un boquete de grandes dimensiones. Los residentes sostienen que el terreno estaba deshabitado desde hace tiempo, pero que recientemente comenzaron movimientos extraños en horarios nocturnos.
“De día parece tranquilo, pero a la noche esto es una joda constante. Hay ruidos, música y gente que entra y sale”, afirmó otro vecino, preocupado por la situación. Además, temen que la ocupación avance y que el lugar se convierta en un foco de inseguridad.
Los frentistas aseguran haber realizado reclamos para que las autoridades intervengan y verifiquen la situación dominial del terreno, al tiempo que solicitan mayor presencia policial para prevenir conflictos y evitar que la ocupación se consolide.
Mientras tanto, la preocupación crece en el barrio, donde los vecinos advierten que el predio podría transformarse en un punto conflictivo si no se toman medidas en el corto plazo.
