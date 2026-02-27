Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |La escudería italiana espera la aprobación de la fia

Ferrari rompió el molde con el alerón trasero

Ferrari rompió el molde con el alerón trasero

la ferrarI sf-26 que correrá la presente temporada de f1 / IG

27 de Febrero de 2026 | 03:07
Ferrari ya había generado sorpresa en el arranque de la última semana de pretemporada de F1 al implementar una aleta en la salida del escape de la unidad de potencia, que envía los gases hacia el difusor y eso genera ganancia en la carga aerodinámica. La Scuderia esperó hasta ese momento para aplicarlo a la espera del visto bueno de la FIA sobre la legalidad del elemento. Pero el trabajo de los ingenieros del team italiano en la zona trasera del SF-26 no se frenaron ahí.

Si la pequeña ala llamó la atención, el alerón trasero que presentaron directamente les voló la cabeza a los rivales. Lewis Hamilton fue el elegido por el equipo de Maranello para girar durante toda la penúltima jornada. Ante la mirada atenta de Piero Ferrari, quien llegó a Baréin para los dos últimos días de tests, el británico salió a girar y en su primera vuelta mostró el funcionamiento de su alerón trasero, que en la activación del modo recta de la aerodinámica activa, el flap superior se abre y cierra con un ¡giro de 360º

Atónitos se quedó la gran mayoría de los que vieron en Baréin la solución encontrada por Ferrari. La primera duda fue la clásica: ¿es reglamentario? Como hizo con la aletita del escape, la Scuderia lo puso porque recibió el ok de la FIA porque está dentro de la normativa. Según los datos de telemetría, el SF-26 ganaría entre ocho y diez km/h de velocidad final y ayudaría al cuidado de los neumáticos traseros.

La gran innovación del alerón giratorio quedó ensombrecida porque el heptacampeón apenas pudo dar cinco giros y se guardó durante tres horas en boxes con un inconveniente, el primero de gravedad que sufrió desde el inicio de las pruebas privadas de Barcelona. Ferrari se había mostrado competitivo y confiable hasta este jueves. “Tuvimos un pequeño problema que paralizó el coche durante tres horas. También estamos preparando piezas para enviar a Melbourne. En algunos artículos nos quedamos un poco cortos, pero en cuanto a confiabilidad, todo salió muy bien”, contó Fredéric Vasseur, el director del equipo.

De todas formas, la escudería logró mandar a pista al británico para la práctica de partida y ahí volvió a llamar la atención con un pique sensacional. Se sabe, la unidad de potencia de Ferrari tiene un turbo más pequeño y se carga con mayor velocidad, clave para el corto tiempo que hay para el inicio desde activa el protocolo de largada de cada Gran Premio, algo que está en revisión por parte de la FIA por si es necesario realizar modificaciones.

 

