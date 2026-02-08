Misteriosa criatura “fantasmal” en una playa británica

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
La escena parecía salida de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en plena costa inglesa. En la playa de Hove, cerca de Brighton, bañistas y caminantes se toparon en los últimos días con un hallazgo tan desconcertante como inquietante: el cadáver de un animal de aspecto fantasmal, sin cabeza y con una piel perlada que brillaba bajo la luz. Al principio, una pareja que lo descubrió pensó que se trataba de una foca u otro animal marino común. Sin embargo, al acercarse, notaron un detalle inesperado: la criatura tenía cuatro patas y pezuñas, algo que rompía cualquier explicación simple.
La piel translúcida y el estado avanzado de descomposición alimentaron todo tipo de especulaciones entre los curiosos, algunos de los cuales llegaron a describirlo como un “ser de otro mundo”. Ante la sorpresa general, las autoridades medioambientales y expertos de la Sussex Wildlife Trust fueron consultados para intentar identificar el cuerpo. La tarea no fue sencilla, ya que el tiempo que el animal pasó en el agua alteró por completo su apariencia. La hipótesis más aceptada apunta a que podría tratarse de una oveja u otro mamífero terrestre que terminó en el mar y fue transformado por la descomposición y la acción marina.
Aunque estos episodios no son inéditos, el caso volvió a demostrar cómo la naturaleza, incluso en entornos conocidos, puede generar escenas tan extrañas que desafían la lógica y despiertan la imaginación colectiva.
