El Mundo

Lanzan una pasta de dientes con sabor a pollo frito

8 de Febrero de 2026 | 01:16
En otro giro tan extraño como divertido, la conocida cadena de comida rápida KFC se unió a una marca de productos dentales para lanzar una pasta de dientes con sabor a pollo frito. Sí: una crema dental sabor “pollo frito con las 11 hierbas y especias de KFC”. La empresa colaboró con la marca Hismile para desarrollar este producto extravagante que intenta trasladar la experiencia de morder un crujiente pollo frito al cepillado de dientes. Lo llamativo es que esta pasta -aunque parezca broma- es real y se puso a la venta por tiempo limitado. El sabor está inspirado en la icónica receta original de KFC, con la intención de dejar la boca “limpia y con ese toque único” aunque para muchos resulte una combinación insólita: ¿quién querría sabor salado mientras intenta limpiar sus dientes? Pese a las dudas de algunos consumidores, el producto se agotó enseguida en su sitio web, y también se lanzó un cepillo de dientes temático con temporizador incorporado. Esta movida rompe con lo tradicional en higiene oral y se volvió viral por lo inesperado y divertido de la propuesta.

 

