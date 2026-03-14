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El Mundo |La captura del uruguayo Sebastián Marset

El “fantasma” narco, uno de los criminales más buscados, cayó en Bolivia

El “fantasma” narco, uno de los criminales más buscados, cayó en Bolivia

Sebastián Marset

14 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

El hombre que durante años logró burlar a las fuerzas de seguridad de varios países finalmente cayó. Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo de 34 años que se había convertido en un verdadero “fantasma” del crimen organizado en Sudamérica, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un impactante operativo policial que movilizó a cientos de efectivos.

Buscado por Estados Unidos, la DEA, Europol, Interpol y las justicias de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, Marset estaba prófugo desde 2023. Su captura puso fin a una persecución internacional marcada por fugas cinematográficas, identidades falsas y una red criminal que, según las investigaciones, habría movido toneladas de cocaína hacia Europa.

La detención se produjo junto a otros integrantes de su organización, en medio de un despliegue que incluyó traslados urgentes al aeropuerto internacional de Viru Viru. Allí, según fuentes oficiales, el capo narco fue subido a un avión con matrícula estadounidense, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible traslado inmediato o acuerdos de alto nivel entre gobiernos.

Marset no es un nombre más en el mundo del delito. Las autoridades lo acusan de liderar una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y falsificación de documentos. Además, es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, un crimen que conmocionó a la región.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera capturarlo. Según las investigaciones, su red habría movilizado al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, con decomisos históricos como el registrado en el puerto de Amberes, Bélgica.

Mientras tanto, su entorno también cayó bajo la lupa judicial. Su esposa permanece detenida en Paraguay, acusada de lavado de activos tras haber sido extraditada desde España, y su hermano fue arrestado en Brasil en 2023.

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Ahora, con el “enemigo público” tras las rejas, comienza una nueva batalla diplomática y judicial. Paraguay, Estados Unidos y otros países ya analizan pedidos de extradición en una disputa que promete ser feroz. Como advirtió un alto funcionario paraguayo: “Muchos van a reclamar su cabeza”.

 

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