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El Mundo |Irán le contestó a EE UU

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”
15 de Marzo de 2026 | 01:39
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró ayer que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no presenta problemas de salud, luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que el dirigente estaba herido y posiblemente desfigurado.

El canciller iraní sostuvo que Khamenei “cumple con sus deberes de acuerdo con la Constitución” y continuará haciéndolo. De esta manera, buscó restarle credibilidad a las declaraciones provenientes de Washington sobre el estado físico del máximo referente político y religioso del país.

Araghchi también cuestionó otras afirmaciones de funcionarios estadounidenses, como las que indicaban que las autoridades iraníes se encontraban refugiadas en búnkeres. Según el funcionario, la presencia pública del presidente iraní y del titular del Parlamento demuestra que esas acusaciones carecen de sustento.

El mensaje difundido por Mojtaba Khamenei a través de la televisión estatal marcó su primera aparición pública desde su designación como líder supremo, cargo que asumió el domingo tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en un ataque ocurrido el 28 de febrero, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

En su pronunciamiento, el nuevo líder prometió vengar la muerte de “mártires iraníes” y ordenó mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio petrolero mundial.

Pese a su nombramiento, Khamenei no ha sido visto públicamente desde el comienzo del conflicto, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad de conducción.

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El canciller defendió la estabilidad institucional del país al afirmar que la República Islámica “no depende de ningún individuo ni de ningún grupo”, sino que se trata de un sistema “firmemente arraigado en la sociedad”.

Consultado sobre la posible asistencia de Rusia o China en materia de inteligencia y defensa, Araghchi reconoció que ambos países son “socios estratégicos” de Irán y que existe una cooperación militar que continúa vigente. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre el alcance de esa colaboración.

Por último, el funcionario insistió en que el conflicto fue impuesto a su país. “No comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal, y solo nos estamos defendiendo”, sostuvo durante la entrevista.

 

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