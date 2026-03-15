Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |En distintos países

Crecen los ataques antisemitas y hay temor

Crecen los ataques antisemitas y hay temor
15 de Marzo de 2026 | 01:40
Edición impresa

La violencia volvió a golpear el corazón de Europa. Una explosión nocturna sacudió el muro exterior de una escuela judía en el distrito de Buitenveldert, en Amsterdam, y desató una intensa búsqueda policial de los responsables.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sospechosos llegaron en scooter, colocaron un artefacto explosivo y huyeron a toda velocidad antes de la detonación. Aunque los daños materiales fueron leves y no hubo heridos, el impacto emocional fue profundo.

La alcaldesa Femke Halsema denunció el hecho como un “acto cobarde de agresión” y advirtió que los judíos de la ciudad se enfrentan “cada vez con más frecuencia al antisemitismo”, una situación que calificó de inaceptable.

El atentado en Amsterdam no fue un episodio aislado. En los últimos días se registraron ataques similares contra edificios judíos en Róterdam y Lieja, en Bélgica.

Desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció una “ola de antisemitismo” y exigió mayores medidas de protección.

La escalada de violencia tuvo un capítulo estremecedor en Estados Unidos. Un hombre armado embistió con su vehículo una sinagoga en las afueras de Detroit y abrió fuego dentro del edificio, donde había 140 niños en un centro de aprendizaje.

LE PUEDE INTERESAR

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”

LE PUEDE INTERESAR

Lo que pasa en las Vegas: rescatan a un tucán que se pasó de vueltas en “La Ciudad del Pecado”

La rápida reacción del equipo de seguridad evitó una tragedia mayor. Un guardia armado respondió al ataque y el agresor, identificado como Ayman Mohammad Ghazali, terminó quitándose la vida tras incendiarse su automóvil.

Autoridades estatales destacaron que los meses de preparación y entrenamiento ante posibles atentados “salvaron vidas”. La gobernadora Gretchen Whitmer elogió el accionar de los agentes y la senadora Elissa Slotkin advirtió que, sin esa respuesta, el resultado podría haber sido devastador.

Ante la sucesión de ataques, sinagogas y centros comunitarios judíos en distintas partes del mundo intensificaron sus protocolos de seguridad: guardias armados, capacitación contra tiradores activos y planes de evacuación forman parte de la nueva rutina.

Líderes religiosos admiten que la sensación de vulnerabilidad es creciente. “Toda la comunidad judía, sin importar dónde esté, tiene que planificar para situaciones como esta”, afirmó la rabina Jennifer Kaluzny.

La violencia se produce en un contexto de tensión internacional por los conflictos en Medio Oriente, que especialistas vinculan con el aumento de incidentes antisemitas en Occidente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

El boleto mínimo rozará los 950 pesos en abril

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata

Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV

A “deslomarse” solo Adorni baja a la esposa de los viajes

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero

Comer en La Plata es más caro: los alimentos superaron a la inflación
Últimas noticias de El Mundo

Trump presiona al mundo: quiere blindar el flujo de petróleo

Furia, fuego y piedras: atacan una sede del Partido Comunista en Cuba

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”

Lo que pasa en las Vegas: rescatan a un tucán que se pasó de vueltas en “La Ciudad del Pecado”
Policiales
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando
Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros
Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy
Deportes
Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV
Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro
Un historial parejo y algún cruce picante ante la Lepra mendocina
Steimbach, Insfrán y Panaro, las firmas que están al caer
Seis puntos para los juveniles ante Vélez
Información General
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla