Crecen los ataques antisemitas y hay temor

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La violencia volvió a golpear el corazón de Europa. Una explosión nocturna sacudió el muro exterior de una escuela judía en el distrito de Buitenveldert, en Amsterdam, y desató una intensa búsqueda policial de los responsables.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sospechosos llegaron en scooter, colocaron un artefacto explosivo y huyeron a toda velocidad antes de la detonación. Aunque los daños materiales fueron leves y no hubo heridos, el impacto emocional fue profundo.
La alcaldesa Femke Halsema denunció el hecho como un “acto cobarde de agresión” y advirtió que los judíos de la ciudad se enfrentan “cada vez con más frecuencia al antisemitismo”, una situación que calificó de inaceptable.
El atentado en Amsterdam no fue un episodio aislado. En los últimos días se registraron ataques similares contra edificios judíos en Róterdam y Lieja, en Bélgica.
Desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció una “ola de antisemitismo” y exigió mayores medidas de protección.
La escalada de violencia tuvo un capítulo estremecedor en Estados Unidos. Un hombre armado embistió con su vehículo una sinagoga en las afueras de Detroit y abrió fuego dentro del edificio, donde había 140 niños en un centro de aprendizaje.
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La rápida reacción del equipo de seguridad evitó una tragedia mayor. Un guardia armado respondió al ataque y el agresor, identificado como Ayman Mohammad Ghazali, terminó quitándose la vida tras incendiarse su automóvil.
Autoridades estatales destacaron que los meses de preparación y entrenamiento ante posibles atentados “salvaron vidas”. La gobernadora Gretchen Whitmer elogió el accionar de los agentes y la senadora Elissa Slotkin advirtió que, sin esa respuesta, el resultado podría haber sido devastador.
Ante la sucesión de ataques, sinagogas y centros comunitarios judíos en distintas partes del mundo intensificaron sus protocolos de seguridad: guardias armados, capacitación contra tiradores activos y planes de evacuación forman parte de la nueva rutina.
Líderes religiosos admiten que la sensación de vulnerabilidad es creciente. “Toda la comunidad judía, sin importar dónde esté, tiene que planificar para situaciones como esta”, afirmó la rabina Jennifer Kaluzny.
La violencia se produce en un contexto de tensión internacional por los conflictos en Medio Oriente, que especialistas vinculan con el aumento de incidentes antisemitas en Occidente.
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