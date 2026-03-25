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Rusia lanza un ataque diurno masivo sobre Ucrania

25 de Marzo de 2026 | 02:50
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Rusia lanzó ayer uno de los mayores ataques diurnos contra Ucrania desde el inicio de la guerra, con más de 400 drones desplegados en pocas horas que golpearon distintas ciudades y dejaron al menos tres muertos. La ofensiva, inusual por su magnitud en pleno día, afectó incluso zonas alejadas del frente, como la ciudad de Leópolis.

Según la fuerza aérea ucraniana, entre la mañana y la tarde se registró una oleada masiva de drones que se sumó a los bombardeos nocturnos previos. En total, en apenas 25 horas, se contabilizaron cerca de mil aparatos lanzados por Rusia, en una escalada que evidencia la intensidad creciente del conflicto iniciado en 2022.

Los ataques provocaron daños en múltiples regiones. En Ivano-Frankivsk murieron dos personas y varias resultaron heridas, mientras que en Vinitsia se confirmó otra víctima fatal. En Leópolis, cuyo centro histórico está protegido por la UNESCO, los bombardeos alcanzaron edificios antiguos y dejaron al menos 13 heridos, además de incendios en construcciones cercanas a iglesias emblemáticas.

Durante la noche, la ofensiva continuó con el lanzamiento de cientos de drones y decenas de misiles, de los cuales una gran parte fue interceptada por las defensas ucranianas. Aun así, los ataques dejaron más víctimas en regiones como Járkov, Zaporiyia y Jersón, ampliando el impacto humanitario.

El presidente Volodimir Zelenski advirtió que la magnitud de los ataques demuestra la necesidad urgente de reforzar los sistemas de defensa aérea y pidió a sus aliados acelerar la asistencia militar. Desde Kiev también vincularon el uso intensivo de drones con tácticas similares a las empleadas por Irán en Medio Oriente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los objetivos fueron instalaciones militares e infraestructura estratégica. En paralelo, Moscú denunció un ataque ucraniano con drones en la región de Kursk, donde murió una persona.

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En medio de esta nueva escalada, los intentos diplomáticos para poner fin a la guerra permanecen estancados, mientras la violencia sigue golpeando tanto al frente como a zonas urbanas alejadas de los combates.

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