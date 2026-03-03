Derrotero recursivo que podría llegar al tribunal de Casación

La Cámara declaró abstracto el recurso de queja presentado por la defensa de Marcos Ariel García, quien había cuestionado que el Juzgado de Garantías N° 3 declarara inadmisible una apelación contra el rechazo de su excarcelación.

En un primer momento, García estaba detenido por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, y se le había negado la excarcelación.

Sin embargo, posteriormente el juez de Garantías dictó la prisión preventiva y además agravó la imputación, incorporando el delito de abandono de persona seguido de muerte, ambos en concurso real.

Ante este nuevo escenario procesal -más grave y con prisión preventiva ya dictada- la Cámara entendió que el planteo original de la defensa perdió vigencia, ya que la situación cambió sustancialmente. Es decir, discutir la apelación anterior ya no tenía efecto práctico, porque ahora rige una nueva medida de coerción.

Por eso, el Tribunal resolvió que el recurso quedó sin objeto y lo declaró abstracto.

Para la defensa, a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, con el avance del proceso, y ante lo que consideran la inexistencia de riesgos que atenten contra la causa, debería ser otorgada la morigeración. ¿La discusión ahora llegará a Casación?