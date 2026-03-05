Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |PESE A LA ENORME TENSIÓN EN ORIENTE MEDIO

Wall Street repuntó y dejó atrás las caídas

Wall Street repuntó y dejó atrás las caídas
5 de Marzo de 2026 | 03:15
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró con subas en sus principales indicadores, luego de dos jornadas consecutivas de caídas marcadas por la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio.

El promedio industrial Dow Jones avanzó 0,49% y finalizó en 48.739,41 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 0,78%. En tanto, el tecnológico Nasdaq Composite registró la mayor mejora de la jornada al subir 1,29%, hasta 22.807,48 unidades.

El repunte de las acciones también estuvo impulsado por indicadores económicos que resultaron más favorables de lo esperado. Según el informe mensual de ADP/Stanford, el sector privado estadounidense generó 63.000 puestos de trabajo en febrero, una cifra superior a las previsiones de los analistas.

Para Jack Ablin, de Cresset Capital, varios factores contribuyeron a mejorar el ánimo de los inversores. Entre ellos destacó la fuerte producción petrolera de Estados Unidos, que supera los 13 millones de barriles diarios. “Los precios del petróleo pueden subir, pero no habrá escasez”, señaló el especialista.

Los precios del crudo se estabilizaron, lo que ayudó a moderar los temores inflacionarios en los mercados.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la Marina de Estados Unidos podría escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz si fuera necesario, con el objetivo de garantizar el flujo de energía en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

LE PUEDE INTERESAR

Qué se sabe de los últimos acontecimientos de la guerra: misiles sobre Israel, bombardeos en Irán y combates en Líbano

LE PUEDE INTERESAR

Crece la tensión por el conflicto en Medio Oriente: España desmintió su cooperación en el ataque a Irán

Ocho de los once sectores del S&P 500 cerraron en terreno positivo, con destaque para consumo discrecional (+2,24%) y tecnología (+1,27%). Entre las compañías más destacadas del día figuró Amazon, cuya acción subió 3,92%.

Los inversores esperan ahora la publicación del informe oficial de empleo de Estados Unidos, que se conocerá el viernes e incluirá datos sobre nóminas no agrícolas, tasa de desempleo e ingresos promedio por hora.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de El Mundo

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

De Maduro a Khamenei, los líderes ya no pueden esconderse de EE UU

El argentino que se casó bajo tierra y “desafió” a los misiles en Tel Aviv

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar
Policiales
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil
Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla