Wall Street repuntó y dejó atrás las caídas

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Bolsa de Nueva York cerró con subas en sus principales indicadores, luego de dos jornadas consecutivas de caídas marcadas por la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio.
El promedio industrial Dow Jones avanzó 0,49% y finalizó en 48.739,41 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 0,78%. En tanto, el tecnológico Nasdaq Composite registró la mayor mejora de la jornada al subir 1,29%, hasta 22.807,48 unidades.
El repunte de las acciones también estuvo impulsado por indicadores económicos que resultaron más favorables de lo esperado. Según el informe mensual de ADP/Stanford, el sector privado estadounidense generó 63.000 puestos de trabajo en febrero, una cifra superior a las previsiones de los analistas.
Para Jack Ablin, de Cresset Capital, varios factores contribuyeron a mejorar el ánimo de los inversores. Entre ellos destacó la fuerte producción petrolera de Estados Unidos, que supera los 13 millones de barriles diarios. “Los precios del petróleo pueden subir, pero no habrá escasez”, señaló el especialista.
Los precios del crudo se estabilizaron, lo que ayudó a moderar los temores inflacionarios en los mercados.
En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la Marina de Estados Unidos podría escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz si fuera necesario, con el objetivo de garantizar el flujo de energía en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
Ocho de los once sectores del S&P 500 cerraron en terreno positivo, con destaque para consumo discrecional (+2,24%) y tecnología (+1,27%). Entre las compañías más destacadas del día figuró Amazon, cuya acción subió 3,92%.
Los inversores esperan ahora la publicación del informe oficial de empleo de Estados Unidos, que se conocerá el viernes e incluirá datos sobre nóminas no agrícolas, tasa de desempleo e ingresos promedio por hora.
