Los ultrarricos pagan lo que sea para huir de la guerra

Durante décadas Dubái se consolidó como uno de los grandes refugios del dinero global. Con impuestos bajos, seguridad y un estilo de vida marcado por el lujo, la ciudad emiratí atrajo a empresarios, celebridades y millonarios de todo el mundo.

Sin embargo, la guerra que sacude Medio Oriente comenzó a alterar ese equilibrio. En los últimos días, el cielo de la ciudad fue atravesado por drones y misiles, y la posibilidad de que el conflicto se prolongue disparó una inesperada reacción: muchos de los residentes más ricos comenzaron a pagar fortunas para abandonar el emirato lo antes posible.

La dificultad radica en que el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos está parcialmente cerrado, lo que reduce las opciones de salida y eleva drásticamente los precios.

Algunas familias adineradas están recurriendo a soluciones extremas. Evrim, una mujer turca que vive en la exclusiva zona de Palm Jumeirah, contó que decidió abandonar Dubái tras una explosión causada por restos de un misil que impactaron cerca de su casa. “Cuando vimos el fuego pensamos que era hora de irnos”, relató.

Junto a su marido y sus dos hijos pagaron 200.000 dólares para conseguir un vuelo privado desde Mascate, en el vecino sultanato de Omán, hasta Ginebra, en Suiza. Para llegar al aeropuerto omaní debieron conducir durante seis horas por el desierto. Según explicó, el temor principal era que el conflicto escale y cierre aún más las rutas aéreas de la región.

JETS PRIVADOS

Las empresas que organizan vuelos privados confirmaron que la demanda creció de manera abrupta. Glenn Phillips, responsable de comunicación de la firma Air Charter Service, aseguró que la cantidad de solicitudes de vuelos se disparó en los últimos días.

“Ya hemos organizado varios vuelos de evacuación y tenemos más programados, sobre todo desde Mascate, para personas que quieren salir de Dubái”, explicó.

La escasez de aviones y el cierre de varios aeropuertos están empujando los precios al alza. Además, muchos operadores se muestran reticentes a volar por cuestiones de seguridad.

La alternativa más utilizada consiste en salir por tierra hacia Omán o Arabia Saudita y desde allí tomar vuelos comerciales o privados hacia Europa o Asia. El aumento de la demanda se refleja en los servicios de transporte terrestre de lujo. Empresas de choferes privados registraron un fuerte incremento de reservas para viajes hacia las fronteras.