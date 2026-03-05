Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |ESTRATEGIAS VIP

Los ultrarricos pagan lo que sea para huir de la guerra

5 de Marzo de 2026 | 03:17
Edición impresa

Durante décadas Dubái se consolidó como uno de los grandes refugios del dinero global. Con impuestos bajos, seguridad y un estilo de vida marcado por el lujo, la ciudad emiratí atrajo a empresarios, celebridades y millonarios de todo el mundo.

Sin embargo, la guerra que sacude Medio Oriente comenzó a alterar ese equilibrio. En los últimos días, el cielo de la ciudad fue atravesado por drones y misiles, y la posibilidad de que el conflicto se prolongue disparó una inesperada reacción: muchos de los residentes más ricos comenzaron a pagar fortunas para abandonar el emirato lo antes posible.

La dificultad radica en que el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos está parcialmente cerrado, lo que reduce las opciones de salida y eleva drásticamente los precios.

Algunas familias adineradas están recurriendo a soluciones extremas. Evrim, una mujer turca que vive en la exclusiva zona de Palm Jumeirah, contó que decidió abandonar Dubái tras una explosión causada por restos de un misil que impactaron cerca de su casa. “Cuando vimos el fuego pensamos que era hora de irnos”, relató.

Junto a su marido y sus dos hijos pagaron 200.000 dólares para conseguir un vuelo privado desde Mascate, en el vecino sultanato de Omán, hasta Ginebra, en Suiza. Para llegar al aeropuerto omaní debieron conducir durante seis horas por el desierto. Según explicó, el temor principal era que el conflicto escale y cierre aún más las rutas aéreas de la región.

JETS PRIVADOS

Las empresas que organizan vuelos privados confirmaron que la demanda creció de manera abrupta. Glenn Phillips, responsable de comunicación de la firma Air Charter Service, aseguró que la cantidad de solicitudes de vuelos se disparó en los últimos días.

LE PUEDE INTERESAR

EE UU se prepara para aplicar aranceles del 15%

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street repuntó y dejó atrás las caídas

“Ya hemos organizado varios vuelos de evacuación y tenemos más programados, sobre todo desde Mascate, para personas que quieren salir de Dubái”, explicó.

La escasez de aviones y el cierre de varios aeropuertos están empujando los precios al alza. Además, muchos operadores se muestran reticentes a volar por cuestiones de seguridad.

La alternativa más utilizada consiste en salir por tierra hacia Omán o Arabia Saudita y desde allí tomar vuelos comerciales o privados hacia Europa o Asia. El aumento de la demanda se refleja en los servicios de transporte terrestre de lujo. Empresas de choferes privados registraron un fuerte incremento de reservas para viajes hacia las fronteras.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de El Mundo

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

De Maduro a Khamenei, los líderes ya no pueden esconderse de EE UU

El argentino que se casó bajo tierra y “desafió” a los misiles en Tel Aviv

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar
Policiales
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil
Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla