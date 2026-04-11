La muerte de un nene genera conmoción

La investigación por la muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, avanza con un dato clave: la Justicia confirmó que presentaba una lesión cerebral y puso bajo sospecha a su madre y a la pareja de ella.

El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la causa, señaló que ambos son “los principales sospechosos”, ya que fueron las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su muerte. Según explicó, ya fueron notificados de su situación procesal, aunque todavía no fueron llevados ante un juez penal.

El caso comenzó a investigarse tras la denuncia del padre del menor, quien se presentó el mismo lunes en la Justicia. De acuerdo a la reconstrucción, el niño había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes.

En un primer momento, los médicos no habían detectado signos de violencia física, por lo que ahora los investigadores buscan reconstruir en detalle qué ocurrió en las horas previas y cuál era el estado de salud del pequeño.

Mientras tanto, en medio de la investigación, la madre negó cualquier responsabilidad y aseguró que intentó reanimarlo al advertir que no respiraba. La causa sigue abierta y bajo análisis, en medio de versiones cruzadas y un fuerte conflicto familiar, a la espera de pericias clave que permitan esclarecer cómo se produjo la lesión.