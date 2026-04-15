Desde danzas, a yoga y artes: los talleres gratuitos para estudiantes de la UNLP

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata pueden inscribirse a los talleres gratuitos que se desarrollarán durante todo el cuatrimestre. Las propuestas están organizadas en cuatro áreas: artísticas, literarias, académicas y de movimiento.

La iniciativa está destinada a estudiantes de grado y es impulsada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario. Los talleres se dictarán en distintos espacios, entre ellos el Edificio Sergio Karakachoff, la Biblioteca Mariano Moreno y la Casa del Coro, entre otros.

Durante este año se ofrecerán más de diez talleres (detallados al final de esta nota), los cuales son: Taller de Escritura Académica; “Gestión del estrés y la ansiedad para universitarios: habilidades de regulación emocional”; “Aprendiendo a estudiar en la Universidad: habilidades y estrategias de estudio”; El color y su aplicación en la imagen personal y la decoración; Ilustración de figurines de moda; Dibujo de plantas; Prisma Vocal; Fotografía; Cianotipia; Actuación; Realización de amigurumis; Crónica literaria; Escritura creativa; Poesía “La palabra salvaje”; Mix dance brasilero; Yoga y Flexibilidad.

La inscripción estará abierta del 14 al 18 de abril y se realizará de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/gsxKUeks782bvHHDA Asimismo, quienes lo necesiten podrán acercarse de forma presencial a Bienestar Universitario, ubicado en el Edificio de Presidencia de la UNLP (calle 7 entre 47 y 48), de 9 a 15 horas, con certificado de estudiante regular (impreso o digital).

Debido a la alta demanda y a los cupos limitados, una vez finalizado el período de inscripción se realizará un sorteo para la asignación de vacantes. Entre el 18 y el 21 de abril se enviarán correos electrónicos a las personas que resulten seleccionadas.

Esta propuesta se lleva adelante desde hace más de diez años y tiene como objetivo generar espacios recreativos gratuitos y de calidad para estudiantes de distintas carreras de la UNLP.

Ante cualquier consulta, se puede contactar a Bienestar Universitario a través de sus redes sociales —Facebook (Bienestar Universitario) e Instagram (@bienestaruniversitario.unlp)— o por correo electrónico a: pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar.

A continuación, se detallan los días, horarios, ubicación y descripción de cada taller.

TALLERES ACADÉMICOS

Taller de escritura académica

Este taller propone un espacio de formación orientado al desarrollo y fortalecimiento de la escritura académica, a partir del trabajo con instancias de corrección y reescritura de textos. Se abordan aspectos centrales como la construcción de la bibliografía, el sentido de la escritura en el ámbito universitario y los errores más frecuentes, junto con estrategias para su resolución. Asimismo, se trabajan las dificultades asociadas al inicio del proceso de escritura, brindando herramientas prácticas que permitan abordarlo con mayor seguridad y claridad.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Martes 17.30 a 19.00hs.

Taller de “Gestión del estrés y la ansiedad para universitarios: Taller sobre habilidades de regulación emocional”

Este taller propone un espacio para comprender y gestionar el estrés y la ansiedad en el ámbito universitario, distinguiendo entre el estrés funcional y aquel que genera malestar. A lo largo de los encuentros, se trabaja en el desarrollo de respuestas más conscientes frente a las demandas académicas.

La propuesta tiene un enfoque práctico e incluye la incorporación de estrategias concretas basadas en terapias con evidencia científica y en prácticas de mindfulness, orientadas a mejorar la regulación emocional, sostener el estudio en contextos de presión y transitar la ansiedad de manera saludable.

Se trata de un espacio participativo y de construcción grupal, pensado para fortalecer el bienestar y promover formas más saludables de vincularse con el estudio.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Miércoles de 14:00 a 16:30hs.

Taller “Aprendiendo a estudiar en la Universidad: Taller de habilidades y estrategias de estudio”

Este taller propone abordar el aprendizaje de manera integral, más allá de los enfoques tradicionales centrados en técnicas aisladas de estudio. A lo largo de los encuentros, se trabajan cinco dimensiones clave que inciden en el proceso de aprendizaje: cognitiva, motivacional, emocional, temporal y contextual.

La propuesta apunta a que cada estudiante pueda reconocer sus propias modalidades de estudio, identificar dificultades y poner en práctica estrategias concretas para mejorar la concentración, la toma de apuntes, el repaso, la organización, la planificación y la gestión del tiempo. Asimismo, se abordan aspectos vinculados a la regulación emocional frente a situaciones de ansiedad y frustración.

Se trata de un espacio participativo y orientado a generar cambios sostenibles en las formas de aprender.

Biblioteca Pública UNLP, Plaza Rocha n.º 137 (e/ 7 y 60).

Miércoles de 14:00 a 16:30hs.

TALLERES ARTÍSTICOS

El color y su aplicación en la imagen personal y la decoración

Curso corto e intensivo para descubrir los colores que te favorecen. Aprender a combinar e improvisar en vestuario y el entorno.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Lunes 9.00 a 10.30hs.

Ilustración de figurines de moda

Una experiencia creativa para apasionadas y apasionados de la moda

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Lunes 10.30 a 12.00 hs

Dibujo de plantas

Este taller propone un espacio de acercamiento y exploración del mundo botánico a través de su representación gráfica. No se requieren conocimientos previos en dibujo, ya que se brindarán herramientas y acompañamiento para desarrollar las propuestas.

La iniciativa busca que cada participante pueda explorar y construir una búsqueda personal, indagando en sus propias formas de representación y estilos.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Viernes 11:00 a 12:00hs.

Prisma vocal

En este Taller vamos a explorar la voz cantada y sus posibilidades, tips de técnica vocal, canto en grupo y elementos básicos para el abordaje de la voz.

Casa de los Coros de la UNLP, calle 10 Nº 1076 (e/ 54 y 55).

jueves de 15.30 a 16.30hs.

Taller de fotografía

Este taller está orientado a quienes deseen iniciarse en el lenguaje fotográfico, incorporando herramientas para el uso de la cámara del celular, cámaras digitales o equipos profesionales.

A lo largo de los encuentros se abordarán conceptos fundamentales como el manejo de la luz, la composición, el reconocimiento de los espacios y las posibilidades expresivas de la imagen, a través de clases teóricas y prácticas.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Martes de 9.30 a 11.30hs.

Taller de Cianotipia

Combina teoría y práctica para aprender la técnica de impresión fotosensible.

Vas a conocer el proceso, la preparación y exposición hasta la impresión y conservación de imágenes.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Lunes 9.30 a 11.30hs.

Taller de Actuación

Un espacio para explorar la conciencia activa del cuerpo en el espacio/tiempo y así obtener y dominar herramientas que permitan abordar una escena desde el juego, la música y el texto en sus diversas formas.

Casa Compás, calle 39 Nº410 (e/ 3 y 4).

Jueves de 17 a 18.30hs.

Taller realización de Amigurumis

Espacio para aprender desde cero a tejer pequeños muñecos al crochet, sin necesidad de experiencia previa.

Se enseñan puntos básicos y trucos mientras se comparte un momento creativo y se desarrolla la concentración de forma divertida.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Jueves 15 a 16hs.

TALLERES LITERARIOS

Taller de crónica literaria

Taller de escritura literaria orientado a las experimentación sobre prácticas literarias abiertas. Pensar la práctica literaria como un ejercicio inestable que se afirma en un tono. Reconocimiento del propio tono y de aquel territorio de sentido afín a mi curiosidad. Escritura sobre la propia vida, ensayo, diario personal, cartas, bitácora y crónica de viajero, escritura desde el cuerpo.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Miércoles de 16 a 18hs.

Taller de Escritura Creativa

Este taller de escritura creativa propone un espacio para desarrollar ideas y transformarlas en historias propias. A través de la creación de cuentos, se combinan videos, lecturas y ejercicios vinculados al oficio del escritor. Se brindan herramientas prácticas tanto para quienes están dando sus primeros pasos como para quienes buscan profundizar y perfeccionar su escritura

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Martes 16:00 a 17:30hs.

Taller de poesía “La palabra salvaje”

El taller de poesía “La palabra salvaje” se propone como un espacio de laboratorio creativo donde compartiremos textos de diversos autores con el objetivo de construir en diálogo diferentes versiones sobre el concepto de “lo poético”. Se brindarán consignas de escritura para propiciar la práctica, y desde allí buscaremos validar, desarrollar y expandir una voz enunciativa propia.

Edificio Karakachoff, Calle 48 Nº575 (e/ 6 y 7).

Jueves de 16.30 a 18hs

TALLERES DE MOVIMIENTO

Taller de Mix dance brasilero

Es un programa de acondicionamiento físico integral aeróbico a través de la danza con ritmos brasileros. Es un entrenamiento de las capacidades físicas: flexibilidad, coordinación, velocidad, coordinación, agilidad y equilibrio.

Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno, Calle 3 Nº967 (e/ 51 y 53).

Jueves 14.30 a 15.30hs.

Yoga

Los encuentros de yoga están pensados para generar un acercamiento a la práctica estimulando la apropiación de herramientas de autorregulación, a través del trabajo consciente con el cuerpo (fuerza, flexibilidad y equilibrio), en conjunto con la respiración y la meditación.

Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno, Calle 3 Nº967 (e/ 51 y 53).

Jueves 16.00 a 17.00hs.

Flexibilidad

En las clases nos enfocamos en trabajar la extensión de partes blandas, coordinación y fuerza para armar figuras y secuencias individuales y grupales.

No se necesita experiencia previa ya que trabajamos de manera progresiva respetando los tiempos de cada uno.