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Bayern Munich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y selló su pase a las semifinales de la Champions League

Bayern Munich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y selló su pase a las semifinales de la Champions League
15 de Abril de 2026 | 16:37

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El Bayern Munich se metió en semifinales de la Champions este miércoles tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con el pase hasta el último minuto.

El Real Madrid se adelantó hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1', 29') y un gol de Kylian Mbappé (42'), pero el Bayern igualó con los tantos de Aleksandar Pavlovic (6'), Harry Kane (38') y Luis Díaz (89'), antes de que Olise cerrara la cuenta (90+4'). El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

A los 40 segundos, hubo un regalo de Neuer y Arda Güler aprovechó para mandarla a guardar, cuando muchas todavía se estaban sentando en el estadio. Empata la serie 2-2 en el global.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo, y de un córner de Kimmich cerrado y una mala salida de Lunin, Aleksandar Pavlovic empató de cabeza el partido y pone nuevamente arriba al Bayern Munich en el marcador global por 3-2.

Tras los 20 minutos, depsués de los dos goles en el arranque, Bayern Munich y Real Madrid se disputaban la pelota con intensidad. El juego se vuelve dinámico, con ambos equipos buscando imponerse en Múnich.

A los 27 minutos, Lunin el arquero de Real Madrid, con responsabilidad en el gol y algunas salidas imprecisas, evitó otro tanto. Joshua Kimmich sacó un gran remate de afuera del área que encontró una buena respuesta del ucraniano en un partido cambiante.

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Luego, un minuto después, Arda Güler marca de tiro libre, tras una falta que no parecía ser para tanto y con Neuer metiendo el manotazo pero sin poder sacarla, pone el 2-1 para Real Madrid en Múnich. El joven turco firma un doblete y deja la serie igualada 3-3 en el global.

En el minuto 37, Harry Kane empata el partido tras una gran asistencia de Dayot Upamecano. El equipo alemán vuelve a golpear cuando dominaba el juego y recupera la ventaja en la serie por 4-3.

A los 41 minutos, tras una recuperación en mitad de cancha y corrida de Vinícius por la izquierda. El brasileño asistió a Kylian Mbappé, que definió mano a mano y dejó la serie nuevamente igualada 4-4 en el global.

A los 86 minutos, Luis Díaz metió un golazo para poner en ventaja en la serie al equipo alemán ante el Real Madrid.

Michael Olise, en el último minuto de partido, puso en un ángulo con un zurdazo magistral el triunfo definitivo para el conjunto alemán.

Formaciones:

Bayern: Neuer (cap.) - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Díaz - Kane. Entrenador: Vincent Kompany (BEL)

Real Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao, F. Mendy - Arda Güler, Valverde (cap.), Bellingham, Brahim Diaz - Vinicius Junior, Mbappé. Entrenador: Álvaro Arbeloa (ESP)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

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