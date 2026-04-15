Wall Street vuelve a subir y el petróleo cae: señales de alivio global

Los mercados financieros mostraron un claro alivio ayer, con subas generalizadas en todos los índices, bajo el impulso que generó la expectativa de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán. El Dow Jones avanzó un 0,66 %, el Nasdaq lideró con un salto del 1,96 % y el S&P 500 ganó un 1,18 %, reflejando un renovado optimismo entre los inversores tras semanas de fuerte volatilidad.

El repunte se apoya en señales de que ambas potencias podrían retomar el diálogo en breve, lo que aliviaría la presión geopolítica.

Este escenario alentó a muchos operadores a volver al mercado y aumentar su exposición al riesgo, apostando a una eventual desescalada del conflicto. Sin embargo, los analistas advierten que aún no hay garantías de un acuerdo definitivo y que el contexto sigue siendo frágil.

En paralelo, el mercado energético acompañó con una marcada baja. El barril de West Texas Intermediate cayó un 7,87 % hasta los 91,28 dólares, mientras que el Brent retrocedió un 4,60 %, ubicándose en 94,79 dólares. La caída respondió a la expectativa de una mayor oferta global si se concreta un entendimiento con Irán, sumada a la prolongación de ciertas flexibilizaciones en sanciones internacionales.

Aun así, el panorama dista de estar resuelto. El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, sigue siendo un punto crítico, con el tráfico aún afectado.

Además, el hecho de que los precios se mantengan por encima de los 90 dólares evidencia que el mercado todavía descuenta riesgos elevados.

Así, entre señales de distensión y cautela persistente, Wall Street y el petróleo reflejan una misma expectativa: que el diálogo avance y abra la puerta a un escenario más estable tras meses de incertidumbre global.