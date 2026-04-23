Teherán ataca en Ormuz y tensa el frágil alto el fuego

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La tensión en el Golfo Pérsico volvió a escalar ayer cuando Irán abrió fuego contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó dos de ellos, en un marco de frágil tregua con Estados Unidos. El incidente ocurrió apenas un día después de que Washington extendiera el alto el fuego, aunque mantuvo el bloqueo naval sobre puertos iraníes.
Según reportes, la Guardia Revolucionaria atacó y abordó embarcaciones comerciales cerca de Omán, dañando al menos una de ellas. No hubo heridos, pero dos buques fueron escoltados hacia territorio iraní. Desde la Casa Blanca aseguraron que estas acciones no violan la tregua, ya que no se trataba de barcos estadounidenses ni israelíes.
El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, permanece casi paralizado. Esto ha impulsado el precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares, afectando el costo de combustibles, alimentos y transporte a nivel global.
En tanto, las negociaciones siguen estancadas. Irán exige el levantamiento del bloqueo antes de retomar el diálogo, y advierte que la crisis podría profundizarse.
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