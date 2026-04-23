Se endurece la represión con una ola de detenciones

En medio de la guerra y pese a la tregua impulsada por Estados Unidos, Irán ha endurecido su política interna con una creciente ola de arrestos y ejecuciones que genera alarma internacional.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión no se ha detenido, sino que se ha intensificado incluso durante el alto el fuego.

Según el grupo Iran Human Rights, al menos 3.646 personas fueron detenidas desde el inicio del conflicto, muchas de ellas acusadas de espionaje o de difundir información al exterior.

Las ejecuciones también se multiplican: en las últimas semanas, el régimen llevó a cabo ahorcamientos casi a diario, incluyendo condenados por vínculos con enemigos del Estado o por participar en protestas.

El control se refuerza además con restricciones a internet que ya llevan más de 50 días. Activistas advierten que cientos de detenidos podrían enfrentar la pena de muerte en juicios acelerados.