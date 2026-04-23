Se endurece la represión con una ola de detenciones

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de la guerra y pese a la tregua impulsada por Estados Unidos, Irán ha endurecido su política interna con una creciente ola de arrestos y ejecuciones que genera alarma internacional.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión no se ha detenido, sino que se ha intensificado incluso durante el alto el fuego.
Según el grupo Iran Human Rights, al menos 3.646 personas fueron detenidas desde el inicio del conflicto, muchas de ellas acusadas de espionaje o de difundir información al exterior.
Las ejecuciones también se multiplican: en las últimas semanas, el régimen llevó a cabo ahorcamientos casi a diario, incluyendo condenados por vínculos con enemigos del Estado o por participar en protestas.
El control se refuerza además con restricciones a internet que ya llevan más de 50 días. Activistas advierten que cientos de detenidos podrían enfrentar la pena de muerte en juicios acelerados.
LE PUEDE INTERESAR
Detenido en Argentina por atentar contra un candidato colombiano
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street con récords pese a la tensión en Medio Oriente
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí