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El Mundo |EL CONFLICTO IMPACTA EN LA VIDA COTIDIANA

Ni los preservativos se salvan de los aumentos

Ni los preservativos se salvan de los aumentos

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23 de Abril de 2026 | 01:49
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La guerra en Medio Oriente empieza a sentirse en productos tan cotidianos como los preservativos. La combinación de tensiones en la región, bloqueos marítimos y encarecimiento del transporte está alterando la cadena de suministro global y amenaza con disparar los precios hasta un 30% en los próximos meses.

La advertencia llegó de parte de Karex, el mayor fabricante mundial de preservativos, con sede en Malasia. Su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, explicó que los costos de producción y logística aumentaron de forma sostenida desde el inicio del conflicto con Irán. La situación es particularmente delicada por el impacto en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y numerosos insumos petroquímicos.

La industria depende directamente de esos derivados. El látex requiere amoníaco para su conservación, mientras que los lubricantes se fabrican con siliconas vinculadas al petróleo. Con el suministro afectado y los envíos demorados —algunos tardan hasta dos meses en llegar a destino—, los fabricantes enfrentan mayores gastos y menor disponibilidad de producto.

A esto se suma un fenómeno inesperado: la demanda creció cerca de un 30% en lo que va del año. Según Karex, en contextos de incertidumbre económica y social, muchas personas buscan evitar embarazos ante un futuro incierto. Esa combinación de mayor consumo y menor oferta genera un escenario propicio para subas de precios.

El impacto no se limita a una sola marca. Karex produce más de cinco mil millones de unidades anuales y abastece tanto a firmas comerciales como a sistemas de salud pública y organismos internacionales. Por eso, cualquier alteración en su cadena productiva repercute a escala global.

El encarecimiento de los preservativos se suma a una lista creciente de bienes afectados por la guerra: desde fertilizantes hasta pasajes aéreos, pasando por alimentos básicos. Una señal más de cómo un conflicto geopolítico puede trasladarse rápidamente al bolsillo de los consumidores en todo el mundo.

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