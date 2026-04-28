Hinchas le regalaron una camiseta del Pincha a Neymar

En la previa del partido entre San Lorenzo y Santos, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, un grupo de hinchas de Estudiantes se acercaron al hotel donde se encontraba alojado el plantel del Peixe para saludar al ex jugador albirrojo Benjamín Rollheiser, y a su vez, aprovecharon para obsequiarle una camiseta del Club a Neymar.

El brasileño posó con la casaca y se sacó foto junto a los hermanos Franco y Nicolás Gratti.