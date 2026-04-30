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Deportes |COMPLETÓ 74 MINUTOS EN CANCHA

Farías encendió las alarmas por una molestia

30 de Abril de 2026 | 03:34
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Tras haber redondeado una aceptable actuación el sábado ante Talleres por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga, parecía que Facundo Farías no iba a ser de la partida en la jornada de ayer ante Flamengo. Sin embargo, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, apostó, de nuevo, por su titularidad y el exfutbolista de Colón, anoche, totalizó 74 minutos.

Sin embargo, al ser relevado por el colombiano Edwin Cetré, el santafesino preocupó al cuerpo técnico porque terminó con una molestia. Inclusive, se lo vio con una bolsa de hielo aplicada en la zona del gemelo.

Así las cosas, el exjugador de Inter Miami no sería de la partida en el partido del próximo sábado, 21.15 horas, en Vicente López, ante Platense. Sumado a esto, se espera el parte médico oficial desde el Club con tal de saber cuán grave podría haber sido la molestia que hizo salir al que lleva el dorsal 11 en el Pincha.

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