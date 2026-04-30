El agresor del Presidente se tomó selfies con armas

Cole Tomas Allen en su habitación de hotel, el día del ataque en Washington, usando su celular para fotografiarse en el espejo / AP

La escena parece salida de una película, pero ocurrió en uno de los eventos más vigilados de Washington. Minutos antes de intentar atacar al presidente Donald Trump días atrás, el sospechoso se tomó una foto en la habitación de su hotel. En la imagen, según los investigadores, aparece vestido de negro, con corbata roja, una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado. Un retrato inquietante que, con el paso de las horas, se volvió una pieza clave para reconstruir lo ocurrido y entender la secuencia previa al ataque.

El hombre, identificado como Cole Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, había llegado tras cruzar el país en tren.

Se alojaba en el Washington Hilton, el mismo hotel donde se celebraba la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que cada año reúne a figuras políticas, periodistas y celebridades bajo un fuerte operativo de seguridad.

NADA IMPROVISADO

Según la fiscalía, nada fue improvisado: Allen había reservado su habitación semanas antes, el 6 de abril, anticipando su presencia en una noche de alta exposición pública. Los investigadores sostienen que siguió en tiempo real los movimientos del mandatario, con repetidas búsquedas en línea y monitoreo de la cobertura en vivo de su llegada al hotel.

También detectaron que programó mails que serían enviados minutos antes del incidente, con un archivo adjunto titulado “Apology and Explanation”, un detalle que refuerza la hipótesis de una acción planificada con antelación.

La noche del sábado pasado, cuando la gala recién comenzaba y el enorme salón de baile estaba colmado, Allen intentó atravesar un cordón de seguridad.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger al presidente. Según las autoridades, el sospechoso portaba una escopeta de bombeo calibre 12 adquirida el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 comprada en 2023.

Durante el enfrentamiento resultó herido, aunque no por impactos de bala. El presidente no sufrió lesiones y fue evacuado con rapidez del escenario, mientras que uno de los agentes recibió un disparo que no fue letal gracias a su chaleco antibalas.

El evento, que suele combinar política y humor, quedó abruptamente interrumpido por la tensión y el despliegue de emergencia. Tras el incidente, Trump reapareció en la Casa Blanca aún vestido con su esmoquin. “Cuando eres influyente, van tras de ti”, declaró, sugiriendo que el atacante habría actuado solo.